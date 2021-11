¿Conoces las pastas de dientes que Profeco retirará del mercado por engañosas?

Por esta razón, la dependencia, encargada de proteger los derechos e intereses del consumidor, informó que las pastas dentales que infrinjan las normas serán retiradas del mercado hasta que cambien la información comercial que proporcionan.

En total, la Profeco evaluó 33 marcas de pastas dentales para analizar si tenían edulcorante, contenido neto, PH y flúor.

"Las pastas de dientes para niños, en general, no se consideran insumos para la salud por lo que no requieren registro sanitario", señala el artículo titulado "Dulce engaño. Pastas dentales acostumbran al sabor dulce desde niños", de la Revista del Consumidor.

De acuerdo con la edición de este mes, los productos muestran leyendas que no pueden cumplir a los consumidores.

Dental Max Distroller, Dental Max Junior Emoji The Iconic Band, Peppa Pig, PJMasks, Sunstar GUM, Nickelodeon Bob Espona, Nickelodeon GUM Paw Patrol, Sunstar GUM Barbie, Sunstar GUM Trolls, ZAG Herdez Miracolous, GUM Disney Pixar Finding Dory, GUM The Lion Guard, L.O.L. Surprise, Sunstar GUM Disney The Lion king, Babyleaf natural y Greendoctor organic kids fueron las marcas que no cumplieron en demostrar la información que proporcionan sus empaques.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, sostuvo que van a iniciar el proceso para retirar estas pastas del mercado.

Las que no tiene contenido completo también se inmoviliza, se llama Green Doctor Organic Kids, esa también va para fuera porque utiliza bicarbonato, y es abrasivo, y no debe usarse para niños; se inmoviliza Dental Max Distroller, y la otra que se va a inmovilizar es la G-U-M Barbie, porque dice que es recomendado por odontólogos y eso no lo ha procesado conforme a la norma.

Según la odontóloga Susana Aguirre, el flúor en niños no es malo, pero generalmente se utiliza más cantidad de lo necesario, lo que sí afecta el esmalte de los dientes de los menores.

Se recomienda solo utilizar la cantidad necesaria dependiendo de la edad del menor.

¿Qué pastas dentales saldrán del mercado?

Dental Max Distroller/Pasta Dental Mentolada, será retirada por no cumplir con el contenido neto de 100 mg que prometen.

Mientras que las pastas que no sustentan sus leyendas, y que también dejarán los anaqueles, son:

Dental Max Distroller/Pasta Dental Mentolada.

Dental Max Distroller/Pasta dental sabor menta chicliux.

Dental Max Distroller/Pasta dental sabor menta kip.

Dental Max Junior Emoji The Iconic Band/Pasta dental.

Green Doctor Organic Kids/Pasta dental natural sin flúor sabor uva.

L.O.L Surprise/Pasta bicolor sabor chicle.

Nickelodeon Bob Esponja/Pasta bicolor sabor chicle.

Peppa Pig/Pasta bicolor sabor chicle. "Sin ser abrasiva".

G-U-M Disney Pixar en sus diferentes presentaciones.

Green Doctor Organic Kids/ Pasta dental natural sin flúor sabor uva.

