Conoce las estrictas reglas de la capilla donde acudía a rezar la mamá del Chapo Guzmán

Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, solía frecuentar una capilla especial en La Tuna, construida por su hijo, donde se imponían reglas estrictas a los asistentes.

Phoebe Eaton, autora de "In the Thrall of the Mountain King", detalló que estas normas incluían la prohibición de consumir alcohol, requisitos específicos de vestimenta para hombres y mujeres, y directrices para los visitantes del templo.

Este espacio religioso, conocido como la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, jugó un papel significativo en la vida de Consuelo Loera y de quienes la rodeaban.

Curiosamente, 'El Chapo' habría ordenado la construcción de la Casa Rosa, donde residía su madre en el poblado de La Tuna.

Dentro de las construcciones en la propiedad destacaba una capilla, utilizada no solo por la madre del ex capo, sino también por otras personas locales.

REGLAS ESTRICTAS

Según Phoebe Eaton, los hombres debían vestir de manera adecuada, evitando un estilo "cholo", mientras que las mujeres no podían llevar objetos de oro o plata y debían usar falda. No se toleraba el alcohol.

Cerca de su casa, 'El Chapo' construyó el templo, donde los seguidores se congregaban todos los domingos para orar y cantar bajo la dirección de un pastor.

La capilla, identificada como Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, lleva el nombre de "hermana Consuelo" en honor a la activa participación de la madre de 'El Chapo' en la iglesia.

La hermana Consuelo también organizaba fiestas sin licor en la región.

En este lugar, Consuelo Loera oró para que su hijo rectificara su camino y pidió que los corazones del juez y el jurado fueran conmovidos durante el juicio de 'El Chapo' en Estados Unidos, que culminó con una condena a cadena perpetua.

A lo largo de su vida, Consuelo Loera buscó reunirse con su hijo 'El Chapo' Guzmán en varias ocasiones, enviando cartas a figuras como Donald Trump y López Obrador solicitando la posibilidad de visitar al capo, actualmente recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, Estados Unidos.

María Consuelo Loera López falleció el pasado domingo 10 de diciembre tras haber sido internada en una clínica privada durante aproximadamente 15 días.

Según informó el abogado José Luis González Meza, defensor de Guzmán, la causa del deceso fueron complicaciones derivadas del COVID-19.