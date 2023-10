Conoce las enfermedades que puede contagiarte tu perro

Aunque nuestras mascotas son una extensión de nuestra familia, no debemos dejar de lado que no son humanos y por ellos tienen parásitos, bacterias y virus distintos a nosotros, pero eso no evita que no se pueda trasmitir alguna enfermedad.

Esta se define como cualquier enfermedad que se transmite naturalmente de los animales a las personas y viceversa.

El contagio de las zoonosis puede darse por vía directa (cuando se transmiten a través del aire, de la saliva o de picaduras) o indirecta (cuando para transmitir la enfermedad es necesaria la intermediación de un vector, otra especie, que transporta el patógeno).

Estas son las enfermedades que pasan de animales a personas

Aunque existe una multitud de enfermedades que se pueden dar entre personas y animales, con distinta sintomatología y consecuencias, entre las más conocidas están:

Las priónicas (como el mal de las vacas locas)

Las víricas (como rabia, gripe aviar o el ébola)

Las bacterianas (brucelosis, salmonelosis o peste bubónica)

Las fúngicas (histoplasmosis o tiña)

Las parasitarias (toxoplasmosis, anisakis, triquinosis, sarna o leishmaniosis)

Los canes están expuestos a parásitos externos y estos pueden actuar como transmisores de ciertas enfermedades.

La enfermedad de Lyme

Es provocada por una bacteria que se llama Borrelia burgdorferi; produce en la persona afectada fiebre, anorexia, poliartritis, miopatías, etcétera.

Para que un ser humano contraiga esta enfermedad es necesaria la acción de un vector, en este caso la garrapata, según explica Frontline Mascotas.

La dirofilariasis canina

Los llamados mosquitos también pueden provocar enfermedades zoonóticas, como la dirofilariasis canina o enfermedad del gusano del corazón.

Se trata de un parásito que viaja entre huéspedes a través de las picaduras de mosquitos. El gusano se ubica en el corazón del afectado, llegando incluso a provocarle una parada cardíaca.

La leishmaniosis

Es otra enfermedad grave que se transmite a través del flebotomo, un insecto parecido a un mosquito Por eso se la conoce popularmente como enfermedad del mosquito.

Los síntomas clínicos van desde úlceras cutáneas hasta casos más complicados en los que se inflaman el hígado y el bazo.

Tenias

Son parásitos que afectan al perro; el animal come, pero no engorda porque la tenia se queda los nutrientes. Se transmite igual que los nematodos. También se combate desparasitando al animal.

Hidatidosis

El padecimiento lo causa el parásito Echinococcus granulosus, que se desarrolla como las tenias. El humano puede contagiarse por la saliva del perro o por tocarnos la boca tras haber tocado al animal.

Asimismo, las bacterias pueden hacer ese papel de transmisor, como en el caso de las Leptospirosis

La temida leptospirosis

Esta terrible enfermedad es causada por una bacteria llamada leptospira. La vía principal de contagio es la orina, por lo que a la saliva puede llegar de manera indirecta.

En el perro causa fiebre alta, apatía, orina oscura y en ocasiones hemorrágica, gastroenteritis con diarreas y vómitos sanguinolentos, ictericia y deshidratación. En el ser humano se manifiesta con síntomas parecidos a los del resfriado.

Capnocitofaga

El padecimiento es provocado por la bacteria Capnocytophaga canimorsus, presente de forma natural en la boca de los perros. Se transmite a los humanos a través de la saliva, pero no es grave. En los humanos causa náuseas, fiebre alta, dolor de espalda y malestar general.

La rabia

Aunque en muchas zonas se dice que está erradicada, el virus de la rabia es una infección inflamatoria extremadamente grave y generalmente mortal que daña tanto el cerebro y el sistema nervioso central.

El virus se elimina por la saliva y se transmite por el mordisco de un animal infectado. Los síntomas son: fiebre, dolor de cabeza, cansancio y vómitos en una primera etapa; desorientación, ansiedad, alucinaciones, salivación excesiva y crisis convulsiva y en última instancia, coma y muerte.

Por suerte, para este padecimiento hay vacuna.

Nematodos

Son lombrices intestinales que pueden llegar a la boca del perro cuando este se lame la zona anal u olfatea sus heces o las de otro perro. Los nematodos se combaten con una desparasitación efectiva.