Conahcyt informa sobre medidas para observar el eclipse solar 2024

El doctor Manuel Corona del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT), mencionó que el próximo 8 de abril, por un breve tiempo el sol desaparecerá, y habrá una momentánea noche durante el día, por lo que el fenómeno astronómico será de gran atractivo para niños, jóvenes y adultos.

Por lo anterior dijo, hay dos modalidades de observar el eclipse:

Directa, como quiénes tuvieron oportunidad de ver el eclipse ocurrido en 1991 con las gafas certificadas que se distribuyeron en aquel momento, siempre y cuando no estén rayadas.

En la conferencia mañanera de éste viernes, advirtió que es importante adquirir los filtros certificados, que forzosamente deben cumplir con la norma ISO 12312-2, 2015.

Y la manera indirecta de observar el fenómeno, dijo, es mediante la elaboración de una caja oscura (una caja de cartón con un agujero); o bien una hoja con un agujero que se refleja en el piso.

El doctor Manuel Corona, habló de las contraindicaciones para observar el eclipse, advirtió que no se deben usar vidrios ahumados, no utilizar vidrios empleados para soldar; y no usar cualquier filtro, sólo aquellos de transmitancia 0.002.