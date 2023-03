Llegó la nueva ministra de la SCJN y se desata la liberación de delincuentes: AMLO

Nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador llovió de críticas al poder judicial al insistir que es necesario que se reforme para la implementación de justicia.

Después que el juez Octavo de Tamaulipas concedió un amparo al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca contra la orden de aprehensión que se giró en su contra en octubre pasado el Primer Mandatario consideró que ello sólo es un ejemplo de la decadencia de jueces y magistrados.

"Es parte de la decadencia del poder judicial, no se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción, es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político de nuestro país, por eso esos amparos".

Lamentó que tanto delincuentes comunes, como de la organizada y sobre todo de cuello blanco hayan sido predilectos del régimen anteriores por lo que repitió, el poder judicial debe reformarse, aunque afirmó, con la llegada de Norma Piña se haya dado una ola de amparos a favor de presuntos criminales.

"Antes cuando estaba el ministro Arturo Saldívar había un poquito más de vigilancia sobre los jueces, se les respetaba su autonomía pero vigilaban, del Consejo de la Judicatura que esa es su función fijar el proceder de ministro, ese es un florero, porque no hay ningún señalamiento a un juez a un magistrado... ahora que llegó la nueva ministra declara con un formalismo extremo como si fusen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes".

López Obrador comentó que es importante denunciar e investigar a los jueces que deciden brindar un beneficio y un ejemplo de ello recordó, fue la decisión de un juez para descongelar las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, el mismo día que al ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, lo estaban declarando culpable de cinco delitos en Estados Unidos.

"Esto del ex gobernador y otros casos, ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto porque es grave, no es intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción... sí, es que si el poder judicial no actúa y hay pruebas que hubo influyentismo y corrupción hay que presentar denuncias".

El Jefe del ejecutivo Federal enfatizo que los servidores públicos y exfuncionarios no deben contar con impunidad y como todo ciudadano no deben gozar de impunidad.