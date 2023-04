Con carta, AMLO pide a China control de envío de fentanilo a México

Con el objetivo de controlar los envíos de fentanilo de China a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a su homólogo Xi Jinping, para solicitar la cooperación en el combate al tráfico de dicho analgésico.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario mexicano leyó la carta enviada por una petición de los legisladores demócratas y republicanos durante la reunión que sostuvieron en marzo de este año.

Indicó que los legisladores estadounidenses le plantearon la idea de solicitar apoyo a China para evitar la llegada de fentanilo a ambas naciones, así como a Canadá.

"El presidente Biden envió a una comisión, se ha llegado a un acuerdo de seguir trabajando de manera conjunta, lo estamos haciendo y también vinieron legisladores hace relativamente poco, de los dos partidos, y me hicieron un planteamiento. Por qué no nos ayudan e interviene para que China no envíen fentanilo a México y a Estados Unidos y a Canadá".

El jefe del Ejecutivo indicó que la misma carta fue compartida al coordinador de los legisladores de Estados Unidos, así como al senador republicano Lindsey Graham.

¿Qué dice la carta?

En la carta el presidente López Obrador señala que acude con el mandatario de China, para solicitarle la ayuda a controlar los envió de fentanilo.

"Acudimos a usted presidente Xi Jinping no para pedir apoyo ante estos groseros amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo de China a nuestro país.

"Sería de un gran apoyo contar con información sobre quienes importan esta sustancia, en qué cantidad, en que embarcaciones, cuando sale de los puertos chinos, a qué puertos llega y el tipo específico de la sustancia".

