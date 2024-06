¿Cómo saber si una persona tiene WhatsApp Plus?

Si has encontrado conductas extrañas en tus contactos en WhatsApp, podría deberse a que están utilizando WhatsApp Plus y, por ende, cuentan con herramientas no disponibles en la app oficial.

Hemos descubierto los métodos que existen para saber si una persona tiene WhatsApp Plus, lo cual te será de ayuda para descubrir si un usuario cuenta con esta versión.

Descubre si un contacto tiene WhatsApp Plus

Hay diferentes aspectos que te pueden ser de mucha ayuda para descubrir si un contacto tiene WhatsApp Plus. Algunas señales posibles de identificar son las siguientes:

Usa herramientas de personalización avanzada: WhatsApp Plus tiene una tienda de temas, iconos, colores y fuentes para modificar el diseño original de la aplicación. Por ende, si un usuario tiene un diseño distinto al de la app oficial, podría deberse a que usa este MOD. Ahora bien, debes tener en cuenta que tener WhatsApp Plus en tu Smartphone puede ser de mucha utilidad, pues te brinda herramientas Premium de personalización y privacidad, que no están presentes en la app original. De hecho, tienes la posibilidad de descargar la aplicación desde su sitio oficial y así, disfrutar de un gran número de ventajas.

Tomando en cuenta los métodos que te mencionamos, será posible descubrir fácilmente si una persona utiliza WhatsApp Plus o no.