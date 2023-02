Cómo obtener el certificado de secundaria y primaria

La situación a nivel laboral es bastante delicada no solo en México, sino también en el resto del mundo. Esto se traduce en que las ofertas para trabajar sean escasas, mientras que el número de aspirantes es elevadísimo. Así pues, las vacantes desaparecen enseguida, siendo una quimera destacar entre tantas personas que quieren conseguir un puesto de trabajo.

En tus manos está lograrlo. Para ello necesitas no solo tener una buena formación, sino también certificarla. En caso contrario los responsables de Recursos Humanos no sabrán si esos estudios que figuran en tu Curriculum Vitae son ciertos o no.

Hoy hablaremos de dos de los considerados como certificados más importantes. En primer lugar abordaremos el Certificado de estudios de primaria y seguidamente también sacaremos a colación el de secundaria.

Así es el trámite del certificado de estudios





En algunos países se cobra por la tramitación de este tipo de certificados formativos. Por suerte, en México no es así. En efecto, los trámites del certificado tanto de primaria como de secundaria son gratuitos, aunque conviene que te informes a fondo sobre ello, ya que en determinados estados sí podrían aplicarse unas tasas.

Sea cual sea tu caso, tienes dos opciones a la hora de obtener el Certificado de estudios de secundaria, así como el de primaria: acudiendo presencialmente a las instalaciones en cuestión o solicitándolo a través de Internet, es decir, de manera electrónica.

Aunque no es un proceso complicado, si no lo has llevado a cabo anteriormente tal vez te surjan dudas. Precisamente estamos aquí para resolvértelas. A continuación vamos a desgranar, paso por paso, las tareas que hay que realizar con tal de hacer tus trámites para el certificado de primaria y secundaria de la manera más sencilla posible.





Estos son los pasos a seguir





La primera acción que tienes que llevar a cabo consiste simplemente en acceder al portal del Gobierno mexicano, concretamente al de la certificación de INEA. Allí encontrarás una sección que te permite descargar el certificado.

El sistema necesita una identificación para permitirte la descarga de tu propio certificado, independientemente de si se trata del de primaria o el de secundaria. En caso contrario cualquier persona podría acceder a ese documento.

Así pues, ¿cómo demostrar que eres tú quien está solicitando la obtención del certificado? Muy fácil: introduciendo tu Clave Única de Registro de Población.

Conviene destacar que algunos mexicanos desconocen cuál es su CURP o la acaban perdiendo/olvidando. Si también es tu caso, no te preocupes: en la propia página web oficial se proporcionan las herramientas necesarias para recuperar esa Clave Única de Registro de Población. Así pues, no te costará obtener ese dato para escribirlo en el campo de texto habilitado para tal fin.

Tras hacerlo, llegará el momento de realizar otro paso muy importante: determinar el tipo de certificado que será obtenido. Básicamente el sistema te ofrece dos opciones distintas. La primera de ellas es el certificado de primaria, mientras que la segunda es el certificado de secundaria. Un solo clic basta para elegir uno u otro.

En este sentido es de agradecer el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de México con un claro objetivo: dar forma a un portal online que sea intuitivo a más no poder.

Lo cierto es que sea cual sea el dispositivo que utilices para llevar a cabo el trámite no te costará lo más mínimo. Incluso si no tienes demasiados conocimientos de informática y de Internet en general, de principio a fin no te surgirá ninguna duda y podrás obtener el certificado correspondiente. Eso sí, para ello todavía falta un paso.

Tras haber seleccionado el tipo de certificado e introducido tu Clave Única de Registro de Población, será el momento para realizar el último paso de todos que consiste en descargarlo.

Si bien es cierto que la página web es compatible con una ingente cantidad de dispositivos, lo más recomendable es efectuar todo el proceso con una computadora.

Un PC o portátil no presentará ningún problema de compatibilidad. Además, a posteriori podrás tratar fácilmente con el fichero obtenido, el cual contendrá los datos relacionados con el certificado de estudios de primaria o de secundaria.

Hay que tener en cuenta que este proceso podrá ser realizado tantas veces como quieras, por lo que si pierdes el fichero tendrás la oportunidad de recuperarlo más adelante volviendo a obtener el certificado desde el sitio web oficial. Sin embargo, algunas empresas cuando aspires a una vacante te solicitarán dicha documentación en formato físico. ¿Cómo obtenerla? El proceso es muy sencillo, puesto que después de descargar el certificado el propio sistema te brinda la posibilidad de imprimirlo.

Como has podido ver, el trámite del certificado de estudios es extremadamente sencillo. Además, termina en un tiempo récord. En tan solo un par de minutos habrás obtenido estos documentos que tan importantes son en la vida de los mexicanos.