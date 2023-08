El síndrome de desgaste profesional ¿Cómo detectarlo?

El síndrome de desgaste profesional o de burnout, es un estado de agotamiento múltiple, físico, emocional y mental, que es causado por estar sometido a un estrés laboral crónico, actividades bajo presión o un exceso de actividades por realizar, que llevan al cuerpo, a un estado de cansancio extremo, pero, además, a una profunda disociación de la realidad.

¿Cuáles son los síntomas?

Los especialistas señalan que el síndrome de desgaste profesional está ligado a tres síntomas.

Cansancio

Quien lo sufre experimenta cansancio, pero éste no es físico sino emocional, y con el paso de los días se incrementa. "Me siento así, aunque no haga nada", comenta.

Sensación de "vivir en automático"

Se manifiesta como una sensación de "voy en automático al trabajo", es lo que se conoce como el componente de despersonalización, en el que el individuo, un poco para protegerse de todo el malestar y la frustración que está viviendo en el trabajo, continúa yendo, pero como despersonalizado, pues mentalmente no está ahí.

Perdida de aspiraciones y depresión

La tríada de síntomas se completa cuando el individuo experimenta "el abandono de toda realización personal. Pláticas con él y no se proyecta a sí mismo, no hay un futuro, no tiene mayores expectativas. Está ahí porque no tiene otra cosa mejor, pero tampoco se ve a sí mismo en un crecimiento dentro de ese escenario laboral".

¿Se contagia?

Aunque no lo creas, el estrés es sumamente contagioso, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 75% de los mexicanos experimenta fatiga por estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos.

Ante ello, es posible que tú o tus compañeros experimenten el síndrome de desgaste profesional, como explica el IMSS: "el estrés es potencialmente contagioso, ya que estar cerca o visualizar a otras personas en situaciones de estrés puede aumentar los niveles de cortisol del observador".

Pero hay que mantener la calma, pues existe una cura para este síndrome, donde se debe mantener un equilibrio de todas las responsabilidades y sueños propios, para no caer en el estrés y las preocupaciones.

Tips para vencer el burnout y recargarte de pilas

Aprende a separarte mentalmente de tus trabajos (establece límites)

Redistribuye tu carga de trabajo

Renueva tus espacios

Date tiempo de disfrutar tus hobbies

Monitorea tu estado emocional

Modula tu dieta y actívate

Regula tu ciclo de sueño

Pasa tiempo al aire libre