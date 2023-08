¡Atento! Cofepris alerta por helados contaminados con bacteria

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó a los mexicanos sobre la contaminación de helados de la marca Soft Serve On The Go por la bacteria Listeria monocytogenes.

La dependencia dio a conocer que la empresa productora de los helados, Real Kosher Ice Cream, realizó un retiro voluntario de dicha marca de helados de origen estadounidense; sin embargo, algunos productos fueron distribuidos en México, a lo que exhortó a la población tener cuidado con dichos productos.

¿Cuáles son los helados contaminados?

Cofepris detalló que los helados afectados por la bacteria son en la presentación de ocho onzas de los siguientes sabores:

Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate)

Parve Vanilla Chocolate (Vainilla Chocolate)

Strawberr Mango Sorbet (Sorbete de Fresa Mango)

Razzle n´ Dazzle Peanut Butter (Mantequilla de maní)

Caramel Vanilla (Caramelo)

Lite Natural Peanut Butter (Mantequilla de maní ligera)

Asimismo, reveló que la contaminación por la bacteria Listeria monocytogenes puede provocar una infección por Listeria conocida como listeriosis, cuyos síntomas incluyen fiebre, dolores musculares, náusea, vómito, dolor de cabeza, diarrea, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones.