Claudio X González ya se convirtió en jefe de todo el bloque opositor, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, apuntó que estamos hablando de siglos y por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición, en el caso que nos corresponde, en el bloque conservador, ahí ya sabemos que van a consultar con el mandamás, con los oligarcas para buscar el acuerdo.

"Como lo han hecho en los últimos tiempos, por ejemplo, Claudio X González papá, tuvo una destacada participación con Fox, sobre todo, en la imposición de Felipe Calderón con el fraude electoral".

Y luego, abundó, también se agruparon en la pasada elección presidencial para enfrentarnos.

El presidente dijo "Crearon un grupo, ahí estuvo Krauze y otros, primero fue Pejeliks, luego el Grupo Berlín, todos aportar muchísimo dinero y ya el que estuvo a cargo fue Claudio hijo, y empezó a destacar como el jefe y ya se convirtió en jefe de todo el bloque opositor".

El jefe del Ejecutivo Federal, dijo "que le echan la culpa, el presidente del PRI y el presidente del PAN, bueno, le echan la culpa a la gente, en su actitud clasista de siempre, ´el pueblo no sabe, el pueblo es tonto´, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto".

"Pero nadie habla de Claudio, si fuese realmente empresario y estuviese a cargo de una empresa, porque no es empresario, es traficante de influencias y ahora aprendiz de político, pero si fuese gerente de una empresa, ya lo hubiesen corrido, porque imagínense. ¿Que la gente quiere que se sigan robando el presupuesto unos cuantos? ¿Que la gente quiere que los sigan humillando?"

López Obrador aseguró "ellos no se dan cuenta, por su enajenación. Bueno, si los doctores como Aguilar Camín, como Castañeda, como la señora Dresser actúan así, imagínense, Claudio y muchos".

