Claudia Sheinbaum reconoce actuar de diplomáticos mexicanos en Ecuador

Al iniciar el primer debate entre candidatos a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum inició su presentación diciendo que "quisiera felicitar al cuerpo diplomático de México en Ecuador por su valentía", tras el allanamiento policial a la embajada mexicana en Quito.

"Toda mi vida he defendido la educación pública": Sheinbaum

Sheinbaum: Toda mi vida he defendido la educación pública, cuando fui joven defendía la UNAM. He sido profesora toda mi vida.

Jorge Maynez: Por el bien de todos, primero las niñas y los niños. Hacer un sistema de educación verdaderamente universal.

"Millones votaron por un cambio que no sucedió": Gálvez

Una vez iniciado el segmento sobre salud y educación, Xóchitl Gálvez expresó que "soy una mujer que nunca he militado en ningún partido político y no militares. En 2018 millones de mexicanos votaron por un cambio que no sucedió. En los últimos cinco años, este gobierno dejó de ejercer 240 mil millones de pesos".