Claudia Sheinbaum: En México defendemos la soberanía del pueblo venezolano

En el marco de la toma de protesta este 10 de enero de Nicolas Maduro como presidente de Venezuela, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguro que los únicos que pueden decidir sobre el gobierno de aquel país son los venezolanos, por lo que México mantiene su postura de respeto a la soberanía de cada país.

Informó que el embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Gyves, acudió en su representación a la ceremonia de juramento y toma de protesta de Maduro para el periodo 2025-2031, en medio de la controversia de la oposición mayoritaria que señala a Edmundo González Urrutia como el ganador de los comicios de julio pasado.

En su "Mañanera del Pueblo", Sheinbaum señaló que está en contra de la criminalización de la oposición, refiriéndose a la supuesta detención y posterior liberación el jueves de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

Sin embargo, se mostró respetuosa de la soberanía de Venezuela y de cualquier país.

"Relacionado con esta dirigente opositora en Venezuela, hay que escuchar bien la información, ella va a dar una conferencia de prensa, de todas maneras nosotros nunca hemos estado a favor de la criminalización de la oposición política.

"No estamos de acuerdo con ello; claro que respetamos evidentemente la soberanía de los pueblos, pero hay que esperar a ver qué pasó porque no sabemos", apuntó.

Sheinbaum añadió que "eso lo hacemos en México, nosotros no perseguimos a nadie ni por sus ideas, ni por sus opiniones, no estay diciendo que se persiga en otros lados, sino en general no estamos de acuerdo con eso, tiene que haber libertades".

"Defendemos nuestra política exterior y de la soberanía del pueblo venezolano, ellos tienen que decidir, no tiene que haber una intervención de ninguna manera, sino que decide el pueblo de Venezuela".

Sobre la postura del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura, la Presidenta aseguro que cada país tiene una política exterior; "nosotros debemos mantenernos, no quiero entrar en debate con el presidente Boric a quien respeto mucho".