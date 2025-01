Claudia Sheinbaum envía mensaje de agradecimiento a Pepe Mujica, expresidente de Uruguay

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum envió un mensaje al expresidente de Uruguay, José Mujica, quien padece un cáncer de esófago, y le agradeció compartir su pensamiento y sencillez.

La presidenta de México, adelantó que buscará hablar con Pepe Mujica para transmitirle su mensaje personalmente.

"Aprovecho para decir que nuestro cariño, un agradecimiento por su sapiencia y pensamiento todos estos años. Gracias por su sencillez, modestia. Todo nuestro respeto porque es un símbolo para toda América Latina, vamos a buscar una llamada personal", apuntó Sheinbaum.

Luego de que el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica dio a conocer que suspendió su tratamiento contra el cáncer debido a que la enfermedad se había expandido por su cuerpo, esta mañana la presidenta de México, le envió un el mensaje de apoyo, al tiempo de agradecerle por todo lo que hizo, no solo para su país sino para el mundo entero.

Fue el pasado jueves 9 de enero cuando el exmandatario uruguayo señaló a un medio de su país que "el cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe no un tratamiento bioquímico ni una cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta".

Desde abril de 2024, el expresidente de Uruguay anunció que padecía un tumor en el esófago y pocos días después las pruebas clínicas revelaron que se trataba de un cáncer localizado. Entre mayo y junio de 2024, recibió 31 sesiones de radioterapia para tratar la enfermedad.

José Mujica fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, durante el segundo mandato del Frente Amplio luego de que Tabaré Vázquez asumiera en 2005. También ha sido y ha ocupado lugares tanto en el Senado como en la cámara de Legisladores en diferentes periodos, hasta 2020, que renunció para dedicarse de lleno a la militancia política por el Movimiento de Participación Popular.