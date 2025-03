Claudia Sheinbaum deja en manos del Congreso reforma contra el nepotismo

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde al Congreso determinar si se trabaja en conjunto con Movimiento Ciudadano (MC) para impulsar la reforma contra el nepotismo a partir de 2027.

"Ya le toca a los diputados y senadores, ya no me corresponde a mí. Uno envía la propuesta, no tiene por qué estar uno ahí; si hay dudas, le toca a la Secretaría de Gobernación estar atenta a la coordinación", declaró Sheinbaum.

Señaló que, si un grupo parlamentario ajeno a la coalición oficialista respalda la medida, la decisión quedará en manos de los legisladores.

MC OFRECE SU RESPALDO

La coordinadora de MC en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, adelantó que su bancada buscará modificar la minuta proveniente del Senado para que la prohibición del nepotismo entre en vigor en 2027, como propuso Sheinbaum.

"Acabar con el nepotismo es necesario, pero no suficiente. No hay razón para esperar hasta 2030. Queremos que se aplique en todos los ámbitos y niveles de gobierno, en el Poder Judicial, en los órganos autónomos, en el Poder Ejecutivo, en los congresos locales y en las presidencias municipales", sostuvo Ortega Pacheco.

La reforma busca establecer límites para la designación de familiares en cargos públicos con el fin de garantizar imparcialidad en la administración gubernamental.