Claudia Sheinbaum anuncia decretos para beneficiar a magisterio

Con la intención de mejorar los beneficios para Maestros y Maestras y ,mientras siguen las conversaciones con los trabajadores, la presidenta retiró la reforma a la Ley del ISSSTE, y anunció varios decretos que los beneficiarán, informó Mario Delgado, secretario de Educación Pública.

"Nosotros vamos a mantener las pláticas con la gente también con el centro de pláticas, pero particularmente con la coordinadora, nos vamos a seguir viendo para seguir avanzando en toda la solicitudes que tiene", apuntó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su conferencia matutina de Palacio Nacional, la mandataria enumeró los beneficios que dará mediante decretos en tanto continúan las pláticas y la consulta con los maestros:

1. Retiro inmediato de la iniciativa de reforma al ISSSTE.

inmediato de la de reforma al ISSSTE. 2. Establecimiento de un programa para condonar o reducir deudas impagables del FOVISSTE .

para condonar o reducir deudas impagables del . 3. Revisión de mecanismos para mejorar la vivienda social de los trabajadores.

para mejorar la social de los trabajadores. 4. Congelamiento de la edad mínima de jubilación en los niveles actuales.

de la edad mínima de en los niveles actuales. 5. Organización de foros para construir una propuesta alternativa que garantice los derechos laborales de los maestros.

Por su parte, el secretario de Educación destacó que la presidenta decidió retirar la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, presentada el 7 de febrero de 2025 debido a la "desinformación y malas interpretaciones"que surgieron en torno a la iniciativa. Para evitar confusiones y garantizar que los trabajadores comprendan claramente los beneficios que se buscan implementar.

El secretario de Educación destacó que la Recuperación de vivienda social, mediante el fortalecimiento de las atribuciones del FOVISSTE para reconstruir, rehabilitar y mejorar la vivienda social de los trabajadores al servicio del Estado.

Además, la propuesta de la presidenta Sheinbaum, señaló Delgado, contempla el congelamiento de la edad mínima de jubilación.

Actualmente, la Ley del ISSSTE establece un incremento progresivo en la edad mínima de jubilación:

- 2024-2025: 58 años para hombres y 56 años para mujeres.

- 2026: 59 años para hombres y 57 años para mujeres.

- 2028: 60 años para hombres y 58 años para mujeres.

La propuesta de la presidenta es congelar la edad mínima de jubilación en los niveles actuales (58 años para hombres y 56 años para mujeres) mientras se discute una reforma integral al sistema de pensiones.

Se mencionó que los trabajadores del ISSSTE que están en el sistema de cuentas individualizadas (creado a partir de la reforma de 2007) tendrán acceso al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, se reiteró que todos los trabajadores tendrán derecho a la Pensión para Adultos Mayores.

La propuesta incluye acuerdos adicionales como la realización de foros en las escuelas para construir una propuesta alternativa que garantice los derechos laborales de los maestros, la transparencia y la eliminación de la corrupción en los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento.

La mandataria subrayó que aún con las protestas de las y los maestros, el gobierno reitera su compromiso con el respeto a la libre expresión y manifestación de los trabajadores, así como la no represión.

"No sé ejercerá por parte del gobierno federal, ninguna represión a los maestros en su movilización y esto no es definitivo, o sea no es lo último, seguimos dialogando y seguimos viendo mientras seguimos haciendo los foros con las maestras y los maestros", puntualizó la presidenta.