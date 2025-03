Claudia Sheinbaum anuncia aumento de presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda (+VIDEO)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que habrá aumento en el presupuesto para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), para ampliar su equipamiento pero sobre todo, aseguro se le dará todo el apoyo del gobierno para hacer más eficiente la localización de personas desaparecidas.

Esto incluye a la Comisión Nacional de Búsqueda que está evaluando cuánto presupuesto más requiere para equipamiento y especialización, y para las comisiones estatales, que actualmente reciben los recursos que les distribuye la CNB y que también tendrán todo el apoyo.

"Queremos que la ley los ponga a disposición de este sistema para que puedan estar al servicio y no sea nada más a partir de un convenio de una solicitud, sino que todas las instituciones nacionales estén coordinadas y al servicio de este sistema", mencionó la presidenta.

Agregó que por lo anterior "sí hay un incremento para la Comisión Nacional de Búsqueda , pero antes de un incremento a otras instituciones es poner todos los recursos del Estado mexicano finalmente al servicio de este nuevo sistema y de la Inteligencia y investigación que se está fortaleciendo" subrayó.

Sheinbaum dijo que la Comisión Nacional de Búsqueda tienen un presupuesto de aproximadamente entre mil y mil 700 millones de pesos, aunque no precisó la cifra, pero una parte de este presupuesto se distribuyen a las comisiones estatales, por lo que están haciendo una revisión de qué equipo particularmente necesitan para ser más especializada en la búsqueda y "lo que se requiera, pues se les va a dar".

En su conferencia "mañanera del pueblo", la mandataria adelantó que la próxima semana presentará los cambios propuestos para atender el tema de los desaparecidos, los cuales incluyen cambios en leyes, responsabilidades específicas de cada dependencia, administración de datos, vinculación de agencias estatales federales.

Reconoció la magnitud del problema de las desapariciones en México y la necesidad de que el Estado mexicano lo aborde con seriedad y transparencia, por lo que destacó que su gobierno está trabajando en fortalecer las leyes y los mecanismos disponibles para prevenir y atender esta situación.

Recalcó la importancia de atender a las víctimas y sus familias, y de mantener abiertas las carpetas de investigación hasta que se encuentre a las personas desaparecidas.

Dijo que la semana entrante presentarán los números actualizados de personas desaparecidas, diferenciando entre la información proveniente de las fiscalías y otros reportes.

Destacó que la Fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación profunda y científica para determinar lo que ocurrió en ese lugar y criticó la posible intención de algunos de aprovechar este caso para hacer una campaña en contra del gobierno, pero aseguró que se actuará con transparencia y se presentará la verdad.

Que cualquier responsabilidad de funcionarios, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, será determinada por la fiscalía correspondiente, porque la presidenta enfatizó que el tema de Juchitlan, Jalisco y el de desaparecidos "no se hará un tema político"

Particularmente la propuesta "es poner a disposición del Sistema Nacional de Búsqueda en México todos los recursos existentes en los estados y a nivel federal", apuntó.

Por ejemplo, explicó la mandataria, El Centro de Identificación de ADN en la Ciudad de México, que actualmente se utiliza principalmente para la ciudad y para casos de agresiones sexuales, se pondría al servicio nacional.

Instituciones como la UNAM y otros institutos de investigación tienen sistemas avanzados de identificación de ADN que también se pondrían a disposición del sistema nacional.

"La idea es que todas las instituciones nacionales estén coordinadas y al servicio de este sistema, no solo a través de convenios o solicitudes, sino de manera obligatoria y sistemática", subrayó Sheinbaum.

La mandataria reiteró el compromiso de su gobierno de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y aseguró que seguirá trabajando con transparencia y responsabilidad, y que se presentarán los datos y las pruebas necesarias para respaldar sus afirmaciones.