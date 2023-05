Ciudadano gana amparo para bombardear nubes por sequía en Veracruz; Samuel García celebra

Un hombre de Veracruz obtuvo un amparo para bombadear las nubes en donde vive y provocar lluvias, hecho que celebró el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien dijo que esta medida sí ayudó a las presas la entidad.

"Un ciudadano de Veracruz presentó un amparo contra el gobierno por ser omiso en el bombardeo de nubes, dentro de su amparo presentó argumentos de cómo habían funcionado en Nuevo León, dicha técnica del yoduro de plata, en cómo exprimir la humedad, la precipitación, de las nubes".

El mandatario estatal reconoció este hecho y cuestionó a todos aquellos que no han confiado en el bombardeo de nubes que está implementando en el estado y para el cual incluso adquirió un avión.



El mandatario estatal celebró el éxito del bombardeo de nubes para provocar lluvia y que esta medida fuera retomada en otras partes de México.

Samuel García celebró que mayo será un mes lluvioso, donde se pronostica hasta un 20 por ciento de precipitación adicional.

"Así que no me queda más que decir ¡No que no papá!", dijo.

El gobernador resaltó que al menos seis entidades como Ciudad de México y Tamaulipas están implementando esta medida con yoduro de plata sobre enfriado.