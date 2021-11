Chedraui se lleva la corona como 'rey de las ofertas falsas' durante el Buen Fin

Dentro de su reporte semanal de Quién es Quién en los Precios, dijo que esta empresa veracruzana subió un 27 por ciento el precio de las croquetas para perro y maquilló la oferta con un 25 por ciento.

"Las croquetas de perro, por ejemplo, las subió 27 por ciento en la semana del Buen Fin y luego las puso en oferta 25 por ciento de descuento, al final están dos por ciento más caras las croquetas que antes del Buen Fin. Digo, pues ¿qué son esos cotorreos?", comentó.

Calificó como una burla esta "oferta". "No es a fuerza. Si no quieren una oferta, no la pongan, pero no digan mentiras, y menos suban dos por ciento el producto".

Ante esta situación señaló que ninguna empresa está obligada a poner ofertas, por lo que por esta mala práctica fue suspendida esta "promoción" en todas las tiendas de Chedraui a nivel nacional como en la opción de compra por internet.

El defensor de los consumidores dijo que Chedraui también ofertaba una charola en 33 pesos, pero al momento de pagar en cajas al usuario se le notificaba que debían pagar en dólares.

"Alegaban que era 33 dólares. Digo, no se puede vender en ninguna que no sean pesos mexicanos, entonces tuvieron que vender su charolita a 33 pesos como lo anunciaron".

Haciendo un balance de los alcances del Buen Fin, Sheffield Padilla subrayó que ha sido un buen fin, pocas quejas, buenas ofertas, ya que los consumidores han aprovechado las verdaderas promociones.

Resaltó que a diferencia de otros años, en este 2021 hubo un cambio en el comportamiento de los consumidores, pues realizaron compras razonadas y éstas se concentraron en rubros como abarrotes y boletos de avión.

"Ahora la compra de abarrotes subió a 13 por ciento. Qué bueno que usemos, aprovechemos el Buen Fin para cosas que beneficien directamente a la familia. Y otra buena noticia, el año pasado era cero por ciento en compra de vuelos y ahora subió a 10 por ciento, mucha gente está aprovechando para comprar viajes y esto apunta a una recuperación del sector turístico el próximo año".

En cuanto a otras empresas, el funcionario federal dijo Office Depot no ha querido conciliar con los consumidores, mientras que Liverpool y Coppel han tenido toda la disposición de llegar a un acuerdo.