Celebra AMLO próxima llegada de Emilio Lozoya a México

Durante La Mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en una horas esté en territorio nacional Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y señaló que aunque la investigación sobre este caso la está llevando la Fiscalía General de la República (FGR), es un asunto del dominio público debido al grado de corrupción que hubo en la paraestatal.

"Nos interesa la verdad en todo porque tenemos que acabar con la corrupción, arrancar de raíz la corrupción y que no sea bien visto el que se dedique a sacar provecho al amparo del poder público. Los servidores públicos estamos más obligados que cualquier ciudadano a actuar con honestidad, mucho más que cualquier ciudadano (...) Qué bien que aceptó el señor Lozoya regresar y se comprometió a informar de cuál es esta situación, qué fue lo que sucedió. ", señaló.

Señaló que hubo corrupción en Pemex, así como en el caso Odebrecht y la Reforma Energética.

"Por ejemplo, está denunciado que se pagó con sobreprecio una planta de fertilizantes en Coatzacoalcos. De acuerdo a los avalúos, cuando menos son 200 millones de dólares que se pagaron de más, y esto con la Reforma Energética, y también hay información de que para obtener los votos de la Reforma Energética hubo sobornos¬∑.

Aunque dijo no tener información directa de qué otros funcionarios federales o integrantes del Poder Legislativo estén involucrados en estos actos de corrupción.

Reconoció que antes solo era estigmatizado al ladròn común, "el que se robaba una bolsa en el mercado, que se robaba los cilindros de gas, los que se robaban la ropa que quedaba tendida en el patio", mientras que los grandes ladrones amasaban grandes fortunas y "ni siquiera perdían su respetabilidad", y eso fue algo que permitió que este mal avanzara.

"Entonces, ya que se acabe eso, porque la justicia no sólo es tener a la gente en la cárcel, es tener una actitud, un hábito de honestidad, y eso en México lo tenemos en nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El pueblo de México no es corrupto, el pueblo de México es honesto; esto se fue imponiendo desde arriba y quisieron corromper a todos, afortunadamente no pudieron. Y ahora con estos valores vamos a regenerar la vida pública, pero tenemos que empezar por señalar y por juzgar y estigmatizar a los corruptos", recalcó.