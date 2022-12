Celebra AMLO aprobación del Plan B de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que fue un avance importante que se aprobara la reforma electoral en la Cámara de Diputados, agradeció a aquellos que votaron a favor de la reforma, esto pese a las limitantes que hubo, al no haber una reforma constitucional al impedirlo los conservadores con un bloqueo, se logró la aprobación del Plan B.

Acusó que los conservadores dentro de la Cámara tuvieron una actitud politiquera, por lo que no podían dejar que una anarquía que se sienten dueños de México, desde un instituto, no tuvieran cambio alguno, esto bajo la consigna de que al "INE no se le toca".

AMLO señaló que no se debe olvidar que la reforma constitucional planteaba reducir el presupuesto de los partidos a la mitad, donde iba a ver un ahorro de 15 mil millones de pesos, sin embargo, los conservadores pusieron trabas para no aprobarlas.

Señalaron que con ese recurso se podrían haber construido más de 100 centros de rehabilitación, sin embargo, no fueron tomados en cuenta, por los líderes de los partidos, por lo que estaban de acuerdo que se malgastara el dinero de los partidos.

Acusó que había gente que montó una versión que desde el gobierno federal buscaban apoderarse del INE, que manejaran el padrón electoral y que AMLO se reeligiera, señalando que son puras mentiras, aunque hubo gente que decidió aprobarla.

Aseguró que no habrá más regímenes corruptos que puedan entorpecer en los procesos electorales, por lo que se dio un gran paso con la aprobación de la reforma electoral y con ello se termine los mandatos de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama al frente del Instituto Nacional Electoral.

/lmr