Catean domicilio relacionado con Luis Serna, exsecretario particular de Mancera

Uno de los domicilio relacionados a la figura de Luis Serna, exsecretario particular de Miguel Ángel Mancera, ha sido sometido a un cateo por autoridades de la Ciudad de México y federales, la noche de este miércoles, acompañado de una importante movilización policial.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) llevan a cabo el cateo en un domicilio relacionado con Luis Serna, exsecretario particular del ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Según la información disponible , un juez del Tribunal Superior de Justicia Local concedió la orden de inspección de la casa ubicada en la calle Calero, en la colonia San Ángel de la alcaldía Álvaro Obregón, con el propósito de localizar documentación relevante para investigaciones en curso sobre, el ex funcionario.

Aristegui Noticias difundió el reportaje Patrimonio no declarado de Serna en el cual se señala a Serna Chávez de haber gastado 23 millones de pesos como beneficiario de una tarjeta American Express propiedad de Jack Landsmanas, dueño del corporativo Kosmos y uno de los grandes contratistas de la pasada administración capitalina.

Con información de Aristegui Noticias