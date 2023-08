Catean casa en que vivía feminicida de mujer asesinada en León

Horas después del brutal asesinato de una mujer, apuñalada en una calle de León, Guanajuato, este día se realizó un cateo en una vivienda donde presuntamente residía el feminicida.

El supuesto feminicida, identificado como Miguel por vecinos de la zona, habría estado viviendo en el lugar junto a su madre y un hermano durante aproximadamente un año.

del operativo realizado, las autoridades

Circuló en redes sociales una versión no confirmada por las autoridades que indicaba que, como resultado del cateo, el supuesto feminicida habría sido encontrado muerto en el interior del domicilio.

La madre de la víctima, Ernestina Meza, quien lamentó no haber tenido la oportunidad de felicitar a su hija en su cumpleaños, expresó su deseo de enfrentar al feminicida: "Que me lo pongan enfrente [al feminicida] para que yo misma lo mate, me la arrebató, era mi niña buena".

Según informaciones preliminares, una denuncia ciudadana habría llevado a las autoridades hasta una residencia en la calle Cortázar de la colonia Moderna en León, donde se desplegó un dispositivo de seguridad.

La operación policial fue dirigida por la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (SSPPC) de León, junto con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía estatal, según fuentes periodísticas.

Se sabe que los agentes llegaron al domicilio en la calle Cortázar poco después de las diez de la noche ayer, pero la casera inicialmente les negó el acceso.

Posteriormente, con una orden de cateo emitida por un juez, lograron entrar al lugar poco después de la medianoche.

El ataque brutal contra Milagros Monserrat, que ocurrió el día de su cumpleaños, quedó registrado por cámaras de seguridad en la calle Lago de Zumpango.

El agresor persiguió a la víctima y la apuñaló en repetidas ocasiones.

A raíz del ataque, Milagros quedó gravemente herida y falleció poco después debido a la pérdida de sangre.

Los testimonios de su familia indicaron que se dirigía a su trabajo con la intención de finalizar su jornada temprano para celebrar su cumpleaños con sus seres queridos.

Según las primeras investigaciones, la Secretaría de Seguridad de León descartó que el feminicidio haya sido resultado de un intento de robo, ya que todo apunta a que el ataque fue causado por "rencillas personales aparentes". Además, se sugiere que el agresor actuó premeditadamente contra la vida de Milagros.