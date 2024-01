Caso Colosio: Identifican como segundo tirador a exagente del CISEN

Después de que el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, indultar a Mario Aburto Martínez, asesino confeso de su padre, el líder del Ejecutivo señaló que su petición no podrá ser cumplida.

Durante la conferencia de prensa mañanera de éste 30 de enero, el mandatario federal precisó que el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato a la Presidencia de 1994 por el PRI, no debe quedar impune.

"Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo, que me pide que yo indulte: quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere ni su familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado.

"Yo quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar".

Las palabras del presidente de México se dan luego de que la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó que hay un segundo tirador en el Caso Colosio, y que éste trabajaba para el Centro Nacional de Inteligencia (CISEN):

"Si hay otro personaje según la fiscalía, quién va a rescatarlo a Tijuana es Gerardo García Luna que trabajaba en el Cisen".

La Fiscalía General de la República (FGR) expuso que en el asesinato del ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta hace casi 30 años, hubo un segundo tirador, y sostuvo que hay un "gran acervo de pruebas" que "implican a Jorge Antonio "S", al referirse a José Antonio Sánchez Ortega, agente del Cisen asignado a cubrir al candidato presidencial".

López Obrador lamentó que un juez federal rechazó ordenar su aprehensión y adelantó que apelarán la decisión.

Por medio de un comunicado, la FGR detalló que hace veinte días el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, "actuó con evidente parcialidad" y quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis de las pruebas.

Explicó que Chávez fue liberado en su momento, durante los hechos en Lomas Taurinas, "en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro "G", en referencia a Genaro García Luna, y quien era Subdirector Operativo en el propio Cisen.

El mandatario dejó claro que, por lo menos durante su sexenio, no se dará carpetazo a un "asunto así", pues sería permitir que continúe la impunidad.

"No hay que dejarlo pasar, por lo que menos que la gente tenga la información, y que la autoridad competente resuelva. Ningún crimen debe quedar impune, pero cuando se trata de un caso así, mucho menos, porque estamos hablando de la estabilidad política, de la violencia que afecta a todo un país, se trata de un dirigente, de un candidato a la presidencia de la República".