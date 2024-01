Caso Ayotzinapa: AMLO rechaza intervención de los investigadores del GIEI

El presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó el regreso del Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Ayotzinapa para revisar los expedientes militares del caso durante tres meses.

En su conferencia mañanera el presidente López Obrador, refirió la investigación de la desaparición forzada de los jóvenes, y aprovechó para arremeter contra las organizaciones involucradas en la investigación, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y contra los propios padres.

Su rechazo al regreso de los investigadores -a petición de los padres de los 43 normalistas- para la revisión por 3 meses de los archivos militares se debe entre otras cosas, a que son parte de la CIDH, por lo que:

"Ya no les tengo yo confianza los del GIEI, porque cuando nosotros actuamos y di la instrucción que se fuera a fondo, sin impunidad, y se echa a andar el proceso para conseguir la orden de aprehensión contra el procurador -Jesús Murillo Karam-, que era el responsable y él mismo se asumió así, de la llamada verdad histórica y estaba libre y cuando se detiene, en vez de verlo como un hecho positivo, me reclaman, y una señora del GIEI dice: ´es que se debió de esperar nueve meses´. En nueve meses no detenemos a nadie".

Los comentarios de López Obrador surgen a ocho días de la última reunión de los padres y sus representantes, con el nuevo subsecretario de Derechos Humanos y cabeza de la Comisión de la Verdad del tema.