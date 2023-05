¿Carta de ´Los Chapitos´ es real? Esto dice el abogado de ´El Chapo´

José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín ´El Chapo´ Guzmán, habló sobre una supuesta carta que los hijos del narcotraficante mexicano habrían hecho llegar a la periodista Azucena Uresti, y la cual fue publicada en Milenio Televisión.

En entrevista con el periodista Luis Cárdenas, el representante legal de ´El Chapo´ indicó que el documento sí provendría de los familiares de su defendido.

La carta expresaría la opinión que ´Los Chapitos´ tienen acerca de las acusaciones que la DEA ha hecho en su contra por su presunta responsabilidad en el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos.

Fue el sábado que el abogado afirma haber recibido llamadas ´no identificadas´, diciendo que hablaban "de parte de los muchachos", que ellos le harían llegar un correo electrónico. "Recibí la carta por WhatsApp", comentó.

El texto, le dijeron, tenía que ser entregado específicamente a Milenio, a la periodista Azucena Uresti.

"Dieron instrucciones el martes para que fuera miércoles o jueves (...) como era un número que no registraba, contacté a otro abogado que tenía comunicación con la familia del señor Joaquín y me dijo ´fíjate que me pidieron el teléfono´ y que me iban a hablar".

Fue ahí que él tuvo la certeza de que el documento venía de los hijos de ´El Chapo´, pues todo coincidía con lo que le habían dicho vía telefónica.

José Refugio Rodríguez reconoció que desde la extradición de Guzmán Loera a Estados Unidos, perdió toda comunicación con ellos, hasta este momento, en que a través de terceras personas le pidieron entregar el documento.

Sobre la carta

En el texto que fue compartido en Milenio, los hijos de Joaquín Guzmán niegan ser quienes encabezan el Cartel de Sinaloa, afirmando que son grupos independientes los que han adoptado el nombre de su padre para buscar operar en la impunidad.

Incluso negaron las versiones de que tenían tigres bajo su cuidado, los cuales eran alimentados "con sus enemigos cuando aún estaban vivos", como lo afirmó Anne Milgram, titular de la DEA. Además que el nombre de 'Los Chapitos' es usado más con fines 'propagandísticos'.

Negaron en todo momento también estar detrás del ingreso de fentanilo a los Estados Unidos y mucho menos que planearan inundar las calles con estupefacientes.

? "Jamás hemos establecido, a sabiendas, relaciones con quienes trafican fentanilo".



Hijos de ´El Chapo´ responden a acusaciones de EU que los señala como responsables del tráfico de esta droga al país. Se dicen víctimas de una persecución.



#AzucenaALas10 con @azucenau pic.twitter.com/WJcVPd7ucm — Milenio (@Milenio) May 4, 2023