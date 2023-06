¡Fugaz! Captan el impresionante y veloz paso de un ovni en Tepoztlán (+Video)

Recientemente, un video captado por cámaras de vigilancia cerca de la Pirámide del Tepozteco, en Morelos, ha dejado perplejos a los residentes. En el material audiovisual, se observa un objeto desconocido moviéndose a gran velocidad, dejando una estela tras de sí y generando una serie de reacciones y debates en las redes sociales.

Fue a través de la cuenta de Twitter del investigador OVNI Jaime Maussan donde se compartió el metraje del impresionante vuelo de aquel objeto luminoso que parece tener una forma alargada; sin embargo, dada la velocidad con la que viaja, posiblemente su materia se "descomponga" para dar ese efecto.

Desde la difusión del video, numerosos usuarios han compartido sus propias experiencias de avistamientos similares. Algunos aseguran haber presenciado luces intermitentes desplazándose velozmente cerca de sus hogares.

















Captan al ovni

De acuerdo con la cámara de videovigilancia que se encarga de grabar durante las 24 horas del día, el avistamiento sucedió la noche del pasado domingo 25 de junio en el citado pueblo mágico de Morelos. El reloj marcaba las 8:38 de la noche cuando se registraron los primeros vuelos del OVNI que a su paso dejó marcas en el cielo de color blanco tal como lo hacen algunos aviones.

Tras la primeras marcas en el aire, de pronto la nave pasa cerca de la cámara de video a una velocidad considerada dejando de la misma manera como lo hizo en otras partes del cielo cerca del Tepozteco, una marca de su trayectoria con un par de líneas en los extremos con intervalos entre sí, separados con una línea que cruza las dos líneas paralelas.

En la toma, se pausó un momento el instante exacto cuando pasa el Fenómeno Aéreo No Identificado -como Estados Unidos ha clasificado a los UPA- y se ve que la trayectoria que hizo en un espacio corto cuando hizo una vuelta rápida para seguir su vuelo disparado a toda velocidad.

Los teóricos de la conspiración analizan al OVNI





Durante ese mismo momento, se ve al ovni que tiene la forma alargada y está totalmente iluminado. De pronto desapareció fugazmente de la toma de la cámara que permanece fija. Por varios segundos la imagen quedó congelada para apreciar la misteriosa forma del Objeto Volador No Identificado que dejó con dudas a los internautas que expresaron su opinión:

"Hay otro mundo, a un lado de nosotros, que nuestros ojos y otros sentidos, no alcanzan a captar, pero con tantas cámaras que hay en todos lados... ¡nos estamos dando cuenta!".

"Realmente impresionante este vídeo!!! La velocidad y giros son increíbles!!! No hay tecnología así en la tierra, ni cuerpo biológico que lo aguante. Gracias por compartir Sr. Maussan!!!".

"Las tres primeras estelas q aparecen arriba se cortan, y la cuarta hace ese giro a una velocidad tremenda. En el acercamiento q se le hace, no parece un objeto sólido, más bien como algún tipo de energía, con conciencia??".





Tepoztlán ¿Sitio de extraterrestres?

Tepoztlán, el enigmático Pueblo Mágico ubicado en Morelos, sigue despertando la curiosidad y la fascinación de propios y extraños. Esta localidad, catalogada desde 2010 como Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo federal, es conocida por sus características místicas y su carga espiritual.

Además, Tepoztlán es reconocido por albergar una milenaria base extraterrestre que, según la creencia popular, conectaría el cerro "Tlacatépetl" (cerro de la luz en náhuatl) con el majestuoso volcán Popocatépetl. Estas historias y leyendas han hecho de este lugar un punto de interés para los amantes de lo desconocido y los enigmas del universo.

En 2020, el empresario y actor mexicano Roberto Palazuelos, compartió en una entrevista televisiva su experiencia de haber presenciado el descenso de naves extraterrestres en el cerro de la luz. Según Palazuelos, no fue una percepción exclusiva, ya que había varias personas que también atestiguaron este fenómeno. Se habla incluso de que esta base tendría una antigüedad de 30 mil años.









No obstante, las declaraciones de Palazuelos no son las únicas. Los habitantes del propio pueblo aseguran que los avistamientos de Objetos Voladores no Identificados, son frecuentes entre los cerros de Tepoztlán.

Ante estos fenómenos, es importante mantener una postura objetiva y recordar que los avistamientos de estos seres pueden tener explicaciones tanto naturales como subjetivas. La comunidad científica continúa investigando estos sucesos con el objetivo de determinar su origen y naturaleza. Estos avistamientos alimentan el eterno debate sobre la posible existencia de vida extraterrestre y mantienen viva la intriga en torno a Tepoztlán, un lugar sagrado y místico donde lo desconocido parece estar más cerca de lo que imaginamos.

¿Hay más avistamientos OVNI en Tepoztlán? ¿Existe una conexión entre los lugares sagrados y estos fenómenos? La incertidumbre persiste y seguirá inspirando a los curiosos y a aquellos que buscan respuestas más allá de lo convencional.