Calderón no ignoraba sobornos del narco a su gobierno: Anabel Hernández

Anabel Hernández, periodista mexicana, sostuvo que el veredicto en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública por su relación de complicidad con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, es de gran profundidad y trascendencia para México.

"El veredicto es contundente y lapidario, es histórico, en junio se sabrá si le tocan de 20 años a cadena perpetua (...) Felipe Calderón es cómplice por omisión o por acción", dijo Anabel Hernández.

La sentencia, dijo, exhibe a un sistema tribunal en el que empresarios, narcotraficantes y funcionarios se sentaron a negociar en detrimento de los mexicanos.

Sobre Felipe Calderón comentó: "Es evidente que Felipe Calderón lo sabía y si no se lo dijeron, se lo dije yo a través de mi libro. Mis libros llegaron al escritorio del expresidente, él lo ignoró, no puede decir que no lo sabía".

Anabel Hernández comentó que el Gobierno de Felipe Calderón y la actitud de varios jefes de la agencia antidrogas y otras oficinas de Estados Unidos, así como Genaro García Luna fueron omisos o cómplices frente a su servilismo ante el Cártel de Sinaloa.

"El veredicto no solo era para saber si García Luna era cómplice del narco, era también para saber si el periodismo que hacemos, arriesgando la vida, vale o no la pena. Algo que pregunto desde que este hombre ordenó mi muerte", consideró Anabel Hernández.

También comentó que mientras el juez Brian Cogan fue leyendo los cargos y leyendo: 'culpable, culpable, culpable...', "fue como un martillo que fue hundiendo, empequeñeciendo a García Luna. Sí siento que hubo justicia para los mexicanos y también para mí por mi trabajo periodístico".

"Más allá de la sentencia, el veredicto es histórico. Cualquier acuerdo al que pueda llegar García Luna no será trascendente, no borrará este veredicto. Al ver la gravedad de lo cargos, debería ser condenado a cadena perpetua", sentenció.