Cabezas olmecas son de origen mesoamericano y no africano: UNAM

El origen de las cabezas colosales olmecas no es africano, como se rumora desde hace 150 años, sino mesoamericano, afirmó Ann Cyphers, académica del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la UNAM, quien junto con sus colaboradores han realizado estudios de ADN mitocondrial que comprueban la identidad de los olmecas, la civilización más antigua de estas tierras.

La experta recordó que las teorías del origen africano y las migraciones transoceánicas están muy enraizadas en el imaginario colectivo, por lo que "ha sido muy difícil sacudirnos de estas ideas".

Ann Cyphers, descubridora en 1994 de la más reciente de las 17 cabezas olmecas conocidas hasta ahora, hallada en el sitio arqueológico de San Lorenzo Tenochtitlan, en Veracruz, explicó que esta tesis data de 1869 y fue propuesta por José María Melgar y Serrano, quien reportó la primera cabeza colosal (llamada de Hueyapan), en lo que actualmente es Tres Zapotes, Veracruz, de acuerdo con un comunicado de la UNAM.

"Entonces no se sabía de la existencia de la cultura Olmeca, y Melgar propuso que los rasgos de las esculturas correspondían a personajes de Etiopía, gente de raza negra, más que nada por las facciones del rostro. De ahí nació esa especulación y se formó una polémica que nos persigue en la arqueología olmeca".





Arqueólogos universitarios realizaron estudios de ADN en restos humanos encontrados en Veracruz y comprobaron el origen de los olmecas: es mesoamericano, no africano









Esas diferencias permiten definir a qué grupo pertenecen, y así el ADN mitocondrial se clasifica en haplogrupos. "Obtuvimos el haplogrupo de estos dos sujetos y supimos que pertenecen al A, uno de los más abundantes entre las poblaciones fundadoras e indígenas de América. Si hubieran sido africanos, el haplogrupo sería L, que es característico de esas poblaciones", resaltó.

Además, remarcó Cyphers, si hubiera material genético africano en los olmecas, no sólo se vería en los entierros, sino en las poblaciones posteriores, pues el haplogrupo L (que aquí no se encontró) se hubiera conservado. "En 300 entierros mesoamericanos de distintas épocas no está presente".

Sobre el hallazgo de la cabeza colosal 17, comentó: "buscábamos viviendas y de repente apareció, fue como un sueño. Cada cosa nueva contribuye a cambiar la percepción que se tiene de cómo era esa cultura".

Al describir a los olmecas, Cyphers dijo: fueron "la primera civilización de Mesoamérica, gobernantes poderosos; en una palabra, una civilización".





