Braskem Idesa no ha participado en actos de corrupción, aseguran

Ante las declaraciones emitidas por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio ´N´, en los cuales se señalan directamente actos ilegales relacionados a la planta Etileno XXI, la empresa Braskem Idesa sostiene que jamás han estado involucrados en actividades irregulares.

A través de un comunicado el consorcio indicó que incluso están abiertos a cooperar con las investigaciones que en su momento indique el gobierno de México "como siempre lo ha hecho".

En el mismo, se informa que la convocatoria que derivó en el contrato con la paraestatal comenzó desde 2008, cuatro años antes de que se reconocieran los actos que relacionan a la constructora Odebrecht con Emilio ´N´.

Además, con relación a los presuntos actos ilegales, señala que los acuerdos llevados a cabo –abiertos al público- incluso con el Departamento de Justica de los Estados Unidos no hacen mención a posibles actos de corrupción, y que todas las investigaciones realizadas tanto por la empresa como por abogados independientes concluyeron que no había "actividad inapropiada o vínculo de éstas con actos de la Constructora Odebrecht en México".

"Dentro de las reglas de Conformidad de Braskem y Braskem Idesa, se continúa dando seguimiento al tema".

Respecto a los presuntos adeudos, Braskem Idesa sostiene que se ha cumplido por su parte a cabalidad con los compromisos tanto con Pemex y las entidades que financiaron el proyecto; "sin embargo, sus accionistas no han empezado a recibir retorno alguno por su inversión, después de aproximadamente cinco años de construcción y cuatro años de operación constante", e insiste que las cláusulas de penalización por el incumplimiento fueron avaladas en su momento por la Comisión Regladora de Energía.

"El contrato de suministro entre Pemex y Braskem Idesa lo rige un modelo "take or pay"/"deliver or pay", típico en suministros de largo plazo asociados a inversiones de infraestructura, como pueden ser ductos, plantas petroquímicas o plantas termoeléctricas. Braskem Idesa se obligó a comprar cierta cantidad de gas etano a Pemex, y Pemex se comprometió a hacer el suministro de este. Si cualquiera de las partes dejare de cumplir con su parte del acuerdo en la proporción acordada, debería pagar sumas o penalidades a la otra.

"Las multas o penalizaciones que hacen parte del contrato son una más de las cláusulas contractuales. Son ordinarias en cualquier tipo de contratos para cuantificar monto a pagar en el caso de que una parte no cumpla con sus obligaciones de compra o suministro".