Bloqueos a plataformas digitales que no cumplan con obligaciones fiscales

Sanciones y bloqueo del sello digital fueron parte de la propuesta del Ejecutivo para las plataformas digitales que no cumplan con lo establecido.

La medida fue propuesta en la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2021 y contempla lineamientos para personas morales que realicen actividades educativas o deportivas sin fines de lucro.

Según lo publicado en la Gaceta Parlamentaria, ya se cuenta con un marco normativo para el pago de impuestos de estos prestadores de servicios digitales en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero la experiencia ha demostrado que no es suficiente para lograr el cumplimiento que se desea.

Debido a ello, se consideró necesario un mecanismo de control que permita actuar a la autoridad fiscal cuando no se cumpla con las obligaciones.

Aunado a esto, se determinó que si la plataforma reside en el extranjero y debe usar la infraestructura de acceso a internet de un concesionario nacional, se podrá bloquear el acceso a los servicios.

La medida afectaría a plataformas como Uber, DiDi, Amazon, Netflix, TikTok, Facebook, Zoom, Spotify, entre otras; en el caso de que residan en el extranjero y no cuenten con domicilio en México, además no se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) antes el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no designe un representante legal y un domicilio en territorio nacional o no tramite su firma electrónica avanzada.

