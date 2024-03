BBVA se hace tendencia gracias a escándalo de Danna Paola en X

Danna Paola sigue en medio de la polémica, pues luego de ser acusada de promover el odio contra una usuaria de X, ahora ha vuelto tendencia a BBVA. Aquí te contamos por qué.

Rodo empezó este miércoles 20 de marzo, cuando la cantante y actriz reveló su intención de cambiar su nombre a solo ´Danna´; sin embargo, este usuario de X (@Danna ) ya pertenece a una mujer que reside en los Estados Unidos, por lo que hay un problema con los derechos del nombre.

Debido a ello, esta usuaria presuntamente le habría pedido a Danna Paola 400 mil dólares (23 millones 883 mil pesos mexicanos) por cederle el nombre, lo que indignó a la intérprete de ´Oye Pablo´, quien despotricó contra la tuitera en dicha red social.

"Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar, porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil dólares. Entonces yo digo que hagamos un complot o que nos lo regale. O sea, es mi nombre, el Twitter de la señora qué", señaló la cantante.

Lo que Danna Paola no esperaba, es que esta petición le saliera al revés y los internautas se le vinieran encima, acusándola de promover el odio contra esta persona, quien acusó haber recibido hasta amenazas de muerte tras el mensaje.

¿Por qué Danna Paola volvió tendencia a BBVA?

Por supuesto que los internautas no se iban a quedar de brazos cruzados ante este escándalo y, como buenos mexicanos, comenzaron a crear memes sobre la polémica que desató la actriz de ´Élite´.

En redes sociales, recordaron cuando el banco Bancomer cambió su marca a BBVA; sin embargo, pese a años y años de publicidad e intensa campaña para disociarse de este nombre, en México aún se le sigue llamando simplemente ´Bancomer´.