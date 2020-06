Bancos detectan nuevas modalidades de fraude digital

El confinamiento ha incrementado no solo el uso de la banca en línea y en aplicaciones móviles sino también ha hecho que los delincuentes agreguen nuevas modalidades de fraude a clientes de la banca, por lo que las principales instituciones financieras han alertado en sus redes sociales de diversos "modus operandi" de la criminalidad.

BBVA presentó esta semana en sus redes sociales un video de alerta de fraude donde explicaban que los delincuentes pueden bloquear de manera remota la app del banco en México, para después comunicarse con el cliente y hacerse pasar como supuesto asesor de la institución y obtener así los datos del usuario y hacerse de la cuenta.

También Scotiabank alertó tener cuidado al ingresar a los portales del banco, ya que pueden parecerse mucho, por lo que da una serie de recomendaciones para identificar una página apócrifa como checar que el nombre de la URL coincida con el del banco, y no ingresar datos confidenciales o contraseñas si no se está seguro de ello. También recuerdan nunca compartir información confidencial por redes sociales.

Otro tipo de fraude que se detectó en estos días fue alertado por Santander en sus redes sociales, en donde criminales se hacen pasar por personal del banco y acuden a las casas para realizar supuestos trámites y obtener información confidencial para cometer delitos. Por lo que recordó que no envían ejecutivos a domicilio y no toman fotografías de las tarjetas, por lo que recuerdan no dar ningún tipo de información.

Por su parte, HSBC México ha hecho hincapié a sus clientes para que no sean víctimas de fraudes, y recordaron que sus ejecutivos nunca tramitarán una tarjeta de crédito por medio de cuentas en redes sociales personales; si les ofrecen alguna podría ser un fraude financiero y poner en riesgo sus datos personales e incluso su dinero, por lo que piden que si reciben este tipo de promociones avisar al banco.

Con información de El Financiero