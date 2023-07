El Día Mundial del Ovni; los avistamientos más recientes del 2023

El 2 de julio se celebra el Día Mundial del Ovni (Objeto Volador No Identificado) o Fenómeno Aéreo No Identificado (FANI) y que pese a sus manifestaciones aún no se ha dado a conocer contacto directo de alguna autoridad en la Tierra con vida extraterrestre.

El acrónimo fue creado para reemplazar al de platillo volador o platillo volante, ya que a diferencia de este un Ovni no tiene por qué ser necesariamente un objeto tecnológico o tripulado (puede ser también una estrella, un meteorito o un avión desconocido), y ha llegado a trascender más allá de las simples observaciones aéreas.

Los avistamientos de platillos volantes comenzaron cuando la ingeniería había logrado ya un nivel suficiente como para desarrollar motores de reacción, misiles con alcances estratosféricos e ingenios nucleares. Lo que, para escritores como Luis Alfonso Gámez, sugiere un origen humano producto de aquella época. La idea de estar ante un mito de la era espacial.

La idea de que los ovnis son naves extraterrestres se planteó ya con el Incidente de Roswell y ha sido una explicación recurrente desde aquel momento. Los escépticos suelen emplear un principio básico de la ciencia según el cual para poder afirmar la existencia de fenómenos extraordinarios se requieren pruebas concluyentes. Hacen hincapié en que no se han aportado pruebas fiables que respalden la hipótesis de que el fenómeno ovni mantiene relación con naves extraterrestres.

La ausencia total de pruebas ha sido una constante cuando se trata de indicar un origen extraterrestre.

Ovnis en México en 2023

El 23 de enero de 2023 fue captado un Ovni sobrevolando la Ciudad de México.





Otro ovni se captó en el cielo de la Ciudad de México el pasado 15 de abril de 2023.

















Ciudad de México, 15 de abril del 2023.



Vía @freddyC06287640 pic.twitter.com/vFkxjTaPjA — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) April 18, 2023





Un Ovni fue captado en la zona del volcán Popocatépetl el pasado 1 de junio de 2023, el objeto con forma de cilindro fue captado por la cámara oficial de Webcams México.

Extraordinario; lo que parece ser un impresionante objeto con forma de cilindro fue captado por la cámara oficial de Webcams México descendiendo por el ángulo se aprecia hacia la zona del Volcán Popocatépetl.@LueElizondo @JeremyCorbell @uncertainvector

01 de junio del 2023: pic.twitter.com/T6k1s5lXDH — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) June 1, 2023