Aumenta el consumo de fentanilo en México, preocupa a autoridades: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se ha aumentado el consumo de fentanilo eso nos debería de preocupar, porque lo que pasa en Estados Unidos es gravísimo, "lo que más nos ayuda" es la reserva de valores que tiene México.

"No debemos confiarnos, pero sí ya hay consumo, no igual pero una cosa que vamos a estar informando cada vez que haya una reunión de salud de los martes vamos a estar informando de fallecimientos por dosis y comparativos, hasta ahora se dan, pero no igual".

López Obrador destacó la destrucción de un narcolaboratorio clandestino de fentanilo en Culiacán, con un valor de mil 500 millones de pesos, dijo que "si es necesario, voy a seguir hablando diario del tema".

El jefe del Ejecutivo Federal mencionó que hay tratar el tema de las drogas en la familia, con los padres y abuelos, porque se carece de información, "que no haya soledad, que haya mucho amor, que se cuide a los jóvenes".

Durante su conferencia matutina comentó que le dolió mucho y le dio muchísima tristeza el saber de una niña de 13 años que se suicidó, probablemente por las drogas químicas.

"Me dolió mucho, mucho, mucho", y hace un llamado a las familias para que haya comunicación mutua y estén integradas.

López Obrador aseveró que mandó una circular para que en las actas de difusión no se oculte la información ya que el primer lugar de mortalidades es por el consumo de cocaína, "está ahora, después de la pandemia, los infartos y así pero queremos estar midiendo eso", y saber qué está sucediendo, en dónde están ocurriendo estos casos para tener una atención especial.