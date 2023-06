¡Atento! Prohibirán estos alimentos y bebidas en México

El Gobierno de México ha establecido como una de sus principales prioridades abordar los problemas de salud relacionados con enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad que afectan a la población. Con el objetivo de mejorar la salud física de los mexicanos, se ha publicado recientemente un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que prohíbe las grasas trans en alimentos y bebidas, lo que implica la prohibición de la venta de productos que las contengan.

Según el decreto respaldado por la Secretaría de Salud, los aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no podrán contener grasas trans añadidas durante su proceso de elaboración industrial. Además, se establece que los alimentos, bebidas, aceites y grasas no podrán exceder el 2% de ácidos grasos trans de producción industrial por cada 100 partes de ácidos grasos totales.

Los productos que contengan grasas trans, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas, deberán contar con autorización sanitaria para su venta o suministro, de acuerdo con la ley y otras disposiciones aplicables.

¿Qué productos son?

Esta norma tiene como objetivo combatir la mala alimentación promovida por las grandes empresas. Aunque no se especifica cómo se regularán o retirarán del mercado los productos, y a pesar de que las marcas que contienen grasas trans podrían cambiar su forma de producción para evitar la prohibición, algunos productos donde se pueden encontrar estas grasas son pasteles, galletas dulces, tartas, manteca vegetal, palomitas para microondas, pizza congelada, papas fritas, donas, pollo frito, salsas, helados, botanas saladas, cremas de leche para café y masa refrigerada, entre otros.

Es importante destacar que el decreto entrará en vigor en septiembre de 2023. Por lo tanto, las empresas que fabrican estos alimentos y bebidas tendrán hasta ese mes como fecha límite para reducir o eliminar por completo los elementos mencionados en sus productos. De lo contrario, no podrán venderse en el territorio mexicano.