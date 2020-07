Asiste Alfonso Durazo a giras por Guanajuato, Colima y Jalisco

A pesar del anuncio que el lunes emitiera el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, sobre su ausencia durante a la gira que realizaría el Presidente Andrés Manuel López Obrador por Guanajuato, Jalisco y Colima, estados con el mayor indice de delincuencia e inseguridad en los últimos meses, asistió a la reunión del Gabinete de Seguridad realizada en las instalaciones de la 12 Región Militar en Irapuato.

Durazo Montaño estuvo en el presidium junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, aunque no presentó el informe ni posicionamiento sobre la seguridad en la entidad, como se había hecho en otras ocasiones.

Al término de la conferencia matutina se le cuestionó este cambio de planes, a lo que respondió:

"Me permití solicitarle al Presidente unos días para atender cuestiones personales, me tomé unos días para atender cuestiones personales. Lo que pasa es que cuando uno no descansa no se da cuenta lo que puede hacer en un par de días de descanso y fue lo que sucedió. En lugar de requerir una semana atendí estas cuestiones personales un par de días y aquí estoy de regreso", indicó.

Explicó que dentro de los temas que se abordaron durante la reunión de Gabinete de Seguridad, previa a La Mañanera, se abordaron temas como la judicialización de las carpetas de investigación, el combate a la corrupción y el combate a las adicciones en la población guanajuatense.

Resaltó también la importancia del fortalecimiento de las mesas estatales y regionales a partir del liderazgo del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien se comprometió a consolidar el trabajo en equipo entre Federación, estados y municipios.

El secretario de Seguridad Federal mencionó que otro punto que estuvo sobre la mesa de análisis fue la revisión de las certificaciones a los cuerpos de seguridad, que ayudará a garantizarle a la ciudadanía que quien tiene a cargo su seguridad es "un elemento de confianza", así como el mejoramiento en la capacidad en centros penitenciarios estatales.

"Y corresponsabilidad, es decir, no echarnos la culpa unos y otros, tenemos que enfrentarlo conjuntamente, y también un esfuerzo de comunicación social para concientizar a la población sobre la participación que le corresponde en todos los cuidados para tener una mejor seguridad", dijo.