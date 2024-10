Día histórico: Claudia Sheinbaum tomará protesta como presidenta de México, conoce horarios y protocolo

Día histórico: la espera ha terminado, este martes 1 de octubre, dentro de unas pocas horas, Claudia Sheinbaum Pardo tomará protesta e iniciará su mandato como la primera mujer presidenta en la historia de México.

La ceremonia solemne de investidura, como ya es tradición, se llevará a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión, a la cual se espera la asistencia de jefes de Estado y líderes políticos.

De acuerdo con un comunicado del equipo de Sheinbaum, se espera la asistencia de 16 mandatarias y mandatarios del mundo, entre los que destacan los presidentes de Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, en representación de su esposo, Joe Biden, y la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland.

De acuerdo con una encuesta de Enkoll, esta ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo federal en México es percibida con un 74% de aprobación, es decir, con optimismo.

A las 9:00 horas dará inicio la ceremonia en el Congreso con un pase de lista de asistencia y declaraciones del cuórum. Una o un legislador de cada grupo parlamentario tendrá una intervención de hasta 10 minutos.

Posteriormente, se leerá el Bando Solemne, por el que se dará a conocer la declaración de la presidenta electa, y el artículo 87 constitucional. La presidenta del Congreso, Ifigenia Martínez, designará las Comisiones Protocolarias.

Aproximadamente a las 10:50 horas, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el presidente aún en funciones, Andrés Manuel López Obrador, arribarán a la Cámara de Diputados para que a las 11:00 horas se lleve a cabo la toma de protesta; Sheinbaum deberá declarar el mensaje establecido en la Constitución:

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande".