Arrestos en frontera de EU-México disminuyeron 47% en abril

De acuerdo a un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los arrestos de las autoridades de Estados Unidos en la frontera con México disminuyeron hasta 47 por ciento en abril, debido a que los inmigrantes fueron expulsados bajo un estatuto destinado a evitar la propagación del virus COVID-19.

Este jueves se informó que la Patrulla Fronteriza arrestó a unas 16 mil personas en abril, lo que representaría una disminución drástica con respecto al mes anterior, que se debió a la decisión del gobierno estadounidense de expulsar a los migrantes por las reglas que entraron en vigencia en marzo, de acuerdo a las autoridades.

Cabe señalar que dicho estatuto permite a los agentes encargados deportar a migrantes detenidos en la frontera, incluyendo a los que solicitan asilo y a los niños no acompañados, sin procesos legales correspondientes.

En marzo, el presidente Donald Trump, anunció el cierre temporal de las fronteras con México y Canadá para viajes no esenciales, además de que a través de sus redes sociales recalcó su campaña contra la inmigración durante la pandemia.

Mexico is sadly experiencing very big CoronaVirus problems, and now California, get this, doesn´t want people coming over the Southern Border. A Classic! They are sooo lucky that I am their President. Border is very tight and the Wall is rapidly being built!