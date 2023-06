Arrancan "corcholatas" su recorrido por el país

En medio de la controversia, una denuncia de la oposición en los tribunales, y del llamado del INE para que se reserven de hacer abierta campaña, los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para contender en el 2024, arrancaron su carrera por ganar votos para lograr el triunfo en la encuesta interna de ese partido.

En más de 15 años un partido no tenía un proceso de selección interna como el de Morena, partido en el poder, y ahora será donde salga el abanderado morenista para suceder al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La precampaña arrancó este lunes, según los acuerdos con el líder de Morena y el Consejo Político del mismo, y terminará el 27 agosto. Los aspirantes a candidatos presidenciales tendrán dicho tiempo para viajar por el país y presentar a los mexicanos sus propuestas y con ello poder ganar en las encuestas.

Del 28 de agosto al 3 de septiembre se levantarán las encuestas del partido, con hasta cuatro encuestas espejo.

Mientras que del 4 al 6 de septiembre la Comisión de Encuestas de Morena procesará la información para dar el resultado el mismo día.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha advertido que aún no inician oficialmente los tiempos de precampaña y mucho menos de campaña, por lo que ha ordenado a los seis aspirantes del partido en el Gobierno que no hagan llamados al voto, que no promuevan la plataforma de Morena ni hagan promesas electorales, tal como establece la Ley.

Los inicios de cada uno de los recorridos de los cuatro aspirantes se han definido en distantes puntos:

CLAUDIA SHEINBAUM, ¿CON LOS MÁS POBRES O CON JUÁREZ?

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) fue la última de las corcholatas en registrarse como aspirante a la Defensa de la 4T, toda vez que el Congreso capitalino aprobó su solicitud de renuncia al cargo.

E inició este lunes en un desayuno por el puerto de Veracruz para partir al estado de Oaxaca, donde sostuvo un mitin con simpatizantes en el Istmo y en el zócalo de la ciudad capital oaxaqueña por la tarde.

Hay quienes consideran que su presencia en Oaxaca, obedece a que se trata de la cuna del expresidente Benito Juárez y en cuya doctrina se ha basado el presidente López Obrador para desarrollar su gobierno. Primero los pobres, es su premisa.

LA SORPRESA DE MARCELO

Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard, excanciller, anunció que su primera aparición en el marco de la precampaña, sería una sorpresa.

El antes titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió un video en su cuenta de Twitter en el cual únicamente anteló que ya trabaja en "una idea fantástica" que regirá sus eventuales visitas a lo largo del país.

Pero su primer acto, se dijo que sería con su maestra en sus primeros estudios, mientras que en conferencia de prensa habló sobre el financiamiento de Morena y que se ajustará a los 5 millones que le darán para su recorrido por el país.

ADÁN AUGUSTO, EL TORO POR LOS CUERNOS

Adán Augusto López

Adán Augusto López dio a conocer que el primer destino que visitaría es Jalisco, entidad porque simboliza lo que es México: "es posiblemente el estado más conocido, más famoso de nuestro país, pero el que representa, sin ánimo de menospreciar a otros, la mexicanidad".

Pero también "Yo quiero ir a construir en Jalisco y porque vamos a ganar también en Jalisco", un estado que está gobernador por Movimiento Ciudadano. Adán Augusto contemplaría reuniones con la comunidad de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el sector empresarial.

MONREAL, DE GUADALUPANO A SU BASTIÓN

Como un preámbulo a su recorrido por el país, este fin de semana, Ricardo Monreal, acudió a cuatro templos para "darle gracias a Dios" y encomendarse ante "la responsabilidad más grande" que se habría enfrentado.

Inició en la Basílica de Guadalupe y San Juan de los Lagos, en CDMX; continuó en Temastián, Jalisco, para visitar al Señor de los Rayos, y culminó con el Santo Niño de Atocha de su tierra natal, Plateros en Zacatecas.

Respecto a su recorrido de precampaña, el legislador con licencia informó, con lujo de detalle, el calendario de su primera semana de visitas, las cuales arrancaron este lunes a las 17:00 horas en el Jardín de la Madre, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc en CDMX.