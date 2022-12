Aprueban en lo general 'Plan B' de la Reforma Electoral

El pleno del Senado de la República aprobó en lo general el Plan B de la Reforma Electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual busca la modificación de leyes secundarias en materia electoral.

Con 69 votos a favor, 53 en contra y 0 abstenciones se aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma dos leyes en materia electoral y que crea la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El Senador morenista Ricardo Monreal Ávila, quien había cuestionado la reforma durante su exposición en el Pleno, votó en contra.

A pesar de formar parte de Morena, y en medio de los cuestionamientos que desde hace algunos meses pesan sobre él respecto a su futuro en el partido, el Senador volvió a posicionarse a favor de la Constitución y destacó que, en su momento, presentaría un paquete de reservas y propuestas de modificación al proyecto.

"No puedo compartir que la Carta Magna se ignore o sea burlada. Soy un hombre que enseña Derecho. Soy idealista, no un pragmático feroz. La Ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían", compartió en Twitter junto al extracto de video en el que habla frente al Senado.

"Vengo a presentar un voto particular respecto del contenido de distintas disposiciones que se modifican o que se intentan modificar en seis ordenamientos jurídicos, cinco de ellos modifican el cuerpo normativo y uno de ellos es de nueva creación. En el voto particular (...) expreso mis razones, mis argumentos, mis causas, por las que he decidido tomar esta posición", comenzó diciendo.

Monreal aclaró "que es un asunto estrictamente personal, no involucra al grupo parlamentario en el que participo y es un asunto que me mueve a asumirlo con toda integridad y responsabilidad, incluyendo los desenlaces, las consecuencias o lo que de ello resulte".

El Senador morenista indicó que "así ha sido mi vida pública y política. Nunca ha sido fácil para mí tomar decisiones".

"En el documento se expresa por qué razón creo que se vulnera la Constitución. Con seriedad, atendiendo la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del Derecho, afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales y esa es mi defensa".

"Soy político, servidor público, el que corre riesgos y asume compromisos con la sociedad", dijo, para después sentenciar que "en el momento procesal oportuno, presidenta, también presentaré un paquete de reservas, cuando estemos en la discusión en lo particular, reservas y propuestas de modificación".

"Es un ejercicio de auténtica preocupación por nuestra democracia", expuso.

Su participación culminó diciendo que "no soy ingenuo y sé a lo que me enfrento. Lo único que quiero es que se respete la Constitución".

LA DISCUSIÓN

Esta tarde, Eruviel Ávila, presidente en turno de la mesa directiva, informó que la discusión comenzaría con la reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Después, se analizará el dictamen respecto a creación de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

A razón de las modificaciones previstas, la Senadora Mónica Balboa señaló, a nombre de las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, que la minuta originalmente aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado cuenta con varios cambios, entre los cuales se llevaron a cabo algunos para hacerla más precisa.

CLÁUSULAS DE "VIDA ETERNA"

Respecto a la llamada cláusula "de vida eterna" para que los partidos que no alcancen el tres por ciento de las votaciones mantengan su registro, la presión del Verde Ecologista y el Partido del Trabajo (PT) dio frutos al contemplarse dentro de los dictámenes a considerar en la votación del día de hoy.

La minuta previamente aprobada en San Lázaro incluía una reforma que suprimía la "transferencia de votos" entre partidos por candidatos comunes, recurso que ha permitido a minipartidos como el PVEM y PT continuar hasta ahora.

Sobre lo anterior, el Senador del Grupo Plural Germán Martínez criticó la reserva y advirtió que la coalición gobernante "ni siquiera tienen consenso interno entre ellos".

"Para nadie es un secreto que ni siquiera hay un ánimo y un consenso legítimo de la pieza legislativa que se nos va a proponer. Están claras y ya se circulan algunas reservas a la minuta, como la reserva de la transferencia de votos y candidaturas a partidos chiquitos cuando se habla de ahorrar dinero en el INE [Instituto Nacional Electoral]".

"Se quiere mantener a los partidos chiquitos en la ubre, amamantándolos presupuestalmente mientras se quiere reducir al INE dinero. Ese juego del partido, y de la coalición gobernante, ni siquiera tienen consenso interno entre ellos. No legislemos sobre las rodillas y menos sobre las rodillas hincadas en el suelo de Palacio Nacional. Este asunto es grave", sentenció.

OPOSITORES PUEDEN IR A LA CORTE: AMLO

Ayer, el Presidente aseguró que los opositores "tienen todo el derecho de ir a la Corte" en caso de que el Plan B de la Reforma Electoral sea aprobado en el Senado de la República.

"Tienen todo el derecho de ir a la Corte en el caso de que se apruebe en el Senado y la Cámara de Diputados. Se puede solicitar una controversia con el alegato de que es inconstitucional y son los ministros de la Corte los que van a resolver", expresó el mandatario federal en su rueda de prensa matutina.

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal consideró que eso es "pura politiquería" porque "como no hay reforma constitucional, la Ley Electoral no puede ir en contra de lo que establece la Constitución, que es la Ley de leyes".

"Entonces la Ley que enviamos nosotros de Reforma Electoral tiene todas esas limitaciones. No se puede, que era lo más importante, reducir el número de legisladores de 500 a 300, no se puede quitar a los plurinominales y que todos los representantes sean auténticos representantes del pueblo, que los elija la gente [...] También la reducción de presupuesto, no toca a los partidos que seguirán recibiendo mucho dinero", recordó luego de que el Congreso rechazara su propuesta de Reforma Constitucional.

Pero el Presidente destacó su nueva iniciativa, con la que su Gobierno aspira a conseguir parte de sus objetivos sin tocar la Carta Magna, entre ellos, el reducir los recursos del INE y de sus consejeros.

Para el día de hoy, se espera que el grupo opositor presente cerca de 800 reservas al proyecto impulsado por el Presidente.

