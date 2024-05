App de BBVA falla nuevamente, esto pasa con el servicio

Este martes 30 de abril, clientes de BBVA México reportaron fallas en la aplicación móvil de dicho banco, por lo que no han podido realizar diversas operaciones en pleno día de quincena.

Los reportes de los usuarios comenzaron a aparecer desde la mañana en las diferentes redes sociales, así como en la página Downdetector. Entre las fallas, está la imposibilidad para hacer transferencias de dinero desde la aplicación móvil.

"Tercera vez que me falla la aplicación y página web de su banco y en fin de mes y quincena @BBVA_Mex los detesto", ¿Por qué no puedo hacer transferencias?" y "Se cierra y no deja hacer nada", fueron solo algunos de los comentarios que emitieron los usuarios.

Pero ¿a qué se debió esta falla? Pese a las innumerables quejas, BBVA México ha indicado que la aplicación móvil del banco no presenta fallas, por lo que, hasta el momento, se desconoce cuál podría ser el motivo por el que los usuarios no han podido realizar movimientos.

Fallas en la aplicación móvil de BBVA

Cade señalar que esta falla no solo se ha dado hoy, pues los reportes, especialmente en la red social X, comenzaron a presentarse desde hace algunos días, por lo que el servicio de atención del banco ha comenzado a ponerse en contacto con los clientes afectados.

Las fallas en los servicios digitales de BBVA no son nuevas, pues estas se presentan de manera constante cuando se hace un número elevado de operaciones, principalmente en días de quincena, cuando la gente realiza retitos, pagos y transferencias.

De acuerdo con las estadísticas de BBVA, el 74.3 por ciento de los clientes del banco usan la aplicación móvil. Tan solo en el primer trimestre del 2024, la institución registró 22.9 millones de clientes móviles, lo que significó un crecimiento anual de 16.4 por ciento.