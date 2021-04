Aplicaciones de Whatsapp que están en tendencia

¿Por qué hablamos de aplicaciones en Whatsapp cuando se supone que es una sola? Desde hace un tiempo hemos visto en internet la aparición de nuevas versiones de esta aplicación que dicen mejorar la experiencia del usuario. Tal es el caso de whatsapp plus 2021 que asegura ser el mejor mod de Whatsapp y el que todo usuario debe tener en su dispositivo móvil. ¿Será mejor tener un mod que la aplicación oficial? En este post aprenderemos sobre eso.

Una competencia para el monstruo de las redes sociales

Los mods son conocidos por mejorar y ampliar las funciones de las apps originales. Esto se debe a que son creados por profesionales que anteriormente han trabajado con las empresas oficiales y tienen conocimientos para copiar o mejorar lo que estas nos ofrecen. Por supuesto, la duda de si son seguros para instalar siempre está latente, pero aquí disiparemos algunas cuestiones que te ayudarán a tomar una buena decisión.

No se discute que Whatsapp es una app de gran popularidad. De hecho, se considera líder en el mercado, siendo una de las aplicaciones más descargadas a nivel mundial, y lo mejor de todo es que es gratis. Sin embargo, son pocos los cambios que se notan en las actualizaciones y el usuario no ve mejorías en funciones que constantemente fallan. Es allí donde entra la tarea del Mod, ofrecerte más que la aplicación original.

Las herramientas o versiones no oficiales buscan que más personas se pasen a un sistema que les garantice las mismas características, sobre todo en cuanto a seguridad. Pero lo más importante aún es que tenga unos cuantos extras que mejoren la experiencia de comunicarse a través de un dispositivo móvil.

¿Qué tan seguro es instalar un mod de Whatsapp?

Es cierto que un mod no es 100% confiable, pero tampoco podemos decir que Whatsapp lo sea. Desde hace un tiempo para acá, la aplicación ha perdido adeptos que aseguran que sus conversaciones han sido descifradas por hackers y que por eso empezaron a buscar otras alternativas. Por supuesto, al ser Whatsapp una comunidad mucho más grande, es imposible salirse por completo, pero que mejor que usar un mod.

Con los mods tienes las mismas ventajas pero sobre todo podrás comunicarte con todos tus amigos que tienen la aplicación oficial en sus teléfonos. Es como si nunca te hubieras salido de Whatsapp, o eso parece. Entonces, ¿es seguro instalar un mod en tu móvil?

Asuntos legales

Sin duda una de las mayores preocupaciones que tienen los usuarios que quieren instalar un mod en su teléfono. Viendo las grandes ventajas que ofrecen estas aplicaciones han decidido migrar pero no están seguros si más adelante tendrán un problema legal con la compañía oficial. No te preocupes, no hay porqué temer.

En ninguna ley se establece que usar un mod sea ilegal. Estas herramientas son aplicaciones que aprovechan la ingeniería inversa y usan los códigos de las aplicaciones para así modificarlos y crear sus propios servicios. Bajo ningún concepto el cliente queda sujeto a una ley sancionadora que le impone la prohibición de usar estas aplicaciones.

Recopilación y almacenamiento de datos

Al igual que la plataforma original, estas aplicaciones tienen estrictas normas de protección de datos. De manera que no te tienes que preocupar que tu información personal o contenido enviado caiga en manos de las personas equivocadas. Los términos de uso de estas aplicaciones nos confirman que es una de las mejores opciones para comunicarnos con nuestros familiares y amigos.

Aunque es un misterio la forma en la que los Mods manejan la privacidad de datos pues no hay una autoridad que las regule. Sin embargo, se han esforzado por proporcionarle un servicio de calidad a quienes han decidido descargar estas aplicaciones.

¿Se puede tener un mod de Whatsapp junto con la aplicación oficial?

No. Para que el mod de Whatsapp funcione correctamente no debe tener vinculación con la aplicación oficial, de lo contrario verás como algunas funciones comienzan a fallar y no disfrutar correctamente de lo que te ofrece esta herramienta.

Los mods tienen muchas ventajas, sobre todo a la hora de tener una experiencia más divertida en la comunicación. No obstante, debes saber bien cuál instalar. Tu mejor opción es la versión plus, la que más se parece a la original y que te ofrece muchas más ventajas que te cambiarán la forma de ver la comunicación en línea.