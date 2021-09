anuncia_amlo_salida_de_julio_scherer_como_consejero_presidencial

Desde Palacio Nacional y en presencia de Scherer Ibarra, el mandatario federal expresó su aprecio por él y le agradeció su apoyo para concretar varios proyectos de la 4T, entre ellos la creación de la Guardia Nacional.

"Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho. Él es parte de este proceso de Transformación. En el tiempo en que se desempeñó como consejero, se hizo cargo de elaborar las iniciativas de reforma a la Constitución para ajustar el marco jurídico a nuestro proyecto de transformación del país".

Recalcó que gracias a Scherer Ibarra se llevó a cabo la reforma del artículo 4º de la Constitución para garantizar la entrega de pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad, becas a estudiantes de bajos recursos, seleccionar las medicinas se entregarían de forma gratuita, el castigo por corrupción, la no condonación de impuestos a grandes empresas.

"Una reforma constitucional que demandó la aprobación de las dos terceras partes, mayoría calificada en las cámaras, por eso va a ser muy difícil que se dé marcha atrás a ese logro, que se quiten esos derechos. Entonces, esa reforma fue elaborada por Julio Scherer. Lo mismo, él fue el que elevó también a rango constitucional el castigo por corrupción".

López Obrador indicó que Scherer Ibarra fue el encargado del proyecto de reforma para la creación de la Guardia Nacional, con el objetivo de garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía.

El jefe del Ejecutivo dijo que por todo esto, quizás, Julio Scherer pensó "ya, ya ayudé bastante y a otra cosa, mariposa´.

No quedan pendientes litigiosos: Scherer

Por su parte, Julio Scherer se dijo muy agradecido con López Obrador por la apertura de llevar a cabo propuesta que a su consideración debían concretarse en beneficio de la gente, "o siempre seguí recomendaciones de él, me gustó mucho trabajar en beneficio de las personas".

"Yo creo que las iniciativas que se presentaron se llevaron a buen término. Como ha dicho reiteradamente el presidente, quedan tres reformas constitucionales que se van a presentar seguramente pronto, que son las más importantes".

Categórico dijo que no deja ningún asunto litigioso pendiente que pueda hacer que se detenga alguna de las magnas obras que está llevando a cabo el Gobierno Federal.

"Entonces, en lo personal yo me voy muy satisfecho, muy honrado con mi puesto, muy agradecido con todo el gabinete al que serví, pero sobre todo muy agradecido con el presidente de la República porque tuve un trato muy satisfactorio y, la verdad, no tengo más gratitud para mi jefe, el presidente de la República.

-Está descartando con este adiós su vuelta a la vida pública en algún otro órgano?, se le cuestionó a Scherer Ibarra.

Y antes de responder, el presidente López Obrador dijo que "uno no debe decir en política ¿no?, sólo cuando se llega ya al final, que lo más conveniente es jubilarse, porque también no sólo es la edad, sino cuando no se sabe uno retirar a tiempo, porque hay veces que es mucho el apego al poder y eso hay que dominarlo, traer a raya las ambiciones en lo personal".

Señaló que Julio Scherer tiene toda una vida por delante y puede seguir participando en la vida pública y política de México.

Al hacer nuevamente uso de la palabra, Scherer Ibarra indicó que había preparado un "pequeño texto" y pidió anuencia para leerlo:

"La trayectoria de Andrés Manuel López Obrador ha estado marcada por la firmeza en sus convicciones, la honorabilidad y el compromiso incuestionable por el pueblo, al que con tanta dignidad representa. México es la razón a la que se debe, la patria de sus amores.

En nuestras circunstancias, durante más de dos décadas conocí al primer mandatario tanto, como un hombre puede conocer a otro en las complejidades de la amistad; lo expreso sin presunción: conozco la profundidad de un ser humano extraordinario. Tuve la oportunidad de acompañarlo en tiempos aciagos, perseguido desde las distintas facciones del poder, y tuve también la suerte de recibir su invitación para sumarme al proceso de transformación que hoy encabeza.

El presidente me encomendó dar sentido a la concepción más pura del derecho: poner la ley al servicio del pueblo en búsqueda de la justicia social de un país tan desigual que hoy necesita justicia. Desde la lealtad, oxígeno entre la gente que se quiere, acordamos la elaboración de las reformas que hoy son base de este proyecto de nación.

Hoy el ciclo se ha completado, esa es la razón por la cual doy terminada la máxima distinción en mi carrera profesional: el trabajo hombro a hombro junto al presidente de México como su consejero jurídico.

Desde la Consejería Jurídica atestigüé la batalla diaria que el presidente López Obrador emprendió para que los mexicanos vivamos orgullosos de este, nuestro gobierno, de nuestra nación y de nosotros mismos.

A partir de hoy lo haré desde otro lugar. No son palabras ligeras, nacen desde el corazón, presidente. Hay compromisos finitos; los de la lealtad y los de la amistad son irrenunciables.