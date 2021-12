anuncia_amlo_refuerzo_vs_covid_para_maestros_y_personal_de_salud

Los profesionales de la salud y maestros del país recibirán la dosis de refuerzo contra Covid -19, una vez que se vaya avanzando con las personas de la tercera edad, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no especificó alguna fecha tentativa.

Durante La Mañanera, el titular del Ejecutivo señaló que, por obvias razones, primero deben ser inoculados lo adultos mayores de 60 años, ya que son el sector más vulnerable ante el coronavirus,

En la ronda de preguntas y respuestas, fue cuestionado sobre la posibilidad de brindar la protección contra el SARS-Cov-2 a menores de 17 años, a lo que respondió que es un tema que sigue siendo analizado por las autoridades sanitarias mexicanas, basándose en los lineamientos que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que no quieren poner en riesgos a los menores de edad.

"Eso va a depender de los especialistas de nuestro país, sobre su conveniencia, si es recomendable, si no es riesgoso lo de la vacunación para los niños; ver qué dice al respecto la Organización Mundial de la Salud y, si está recomendado, nosotros lo vamos a hacer, lo que no queremos es llevar a cabo algo que no sea conveniente y necesario"

López Obrador indicó que para la próxima semana los especialistas de salud podrían dar información al respecto.