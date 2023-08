Ante repunte de extranjeros irregulares, Gobierno analizará tema migratorio

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este miércoles habrá una reunión para atender el tema migratorio, en vista del repunte de extranjeros irregulares que buscan cruzar a Estados Unidos.

Detalló que analizarán cómo mejorar albergues y agilizar trámites, para que los migrantes se trasladen a Estados Unidos desde sus países de origen.

Reconoció que hay una crisis mundial y reclamó que los gobiernos "no están atendiendo" las necesidades de los pueblos, pero no por negligencia, sino porque no tienen presupuesto.

Por lo anterior, dijo el titular del Ejecutivo federal, se está analizando con el gobierno de Estados Unidos la posibilidad de implementar un "programa para el desarrollo de todos los pueblos de América", con el respaldo financiero de la banca internacional.

"Si no no vamos a detener el flujo migratorio, la gente busca cómo salir adelante. La migración no se produce por gusto, sino por necesidad. Si la gente tiene trabajo en su lugar de origen no sale, porque ¿quién quiere dejar a sus familiares, sus pueblos, sus culturas, sus costumbres? El ideal tiene que ser que la migración sea opcional, no forzosa. Para eso necesitamos de la solidaridad internacional".

El presidente dijo que su afrenta con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es porque no impulsa programas para combatir la migración irregular: "no hacen nada, están de florero".