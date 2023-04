La animación mexicana será la invitada de honor en el Festival Annecy 2023

El día de hoy, se anunció el lanzamiento de México como invitado de honor en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2023, en un evento encabezado por el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard; la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), María Novaro Peñaloza, en representación de la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero; el miembro fundador de Pixelatl, Jordi Iñesta; el director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, Francisco Medina Gómez, y la directora de "Taller del Chucho", Angélica Lares.

Durante su participación, el canciller destacó la importancia de apoyar al talento de la industria creativa mexicana hacia el exterior: "es una grandísima noticia que México sea el invitado especial, es un reconocimiento a México, a su potencia cultural y creativa y a muchas personalidades que lo han hecho factible".

"Aquí tienen ustedes la evidencia de que sí lo podemos lograr, y, es más, pues ya lo lograron ustedes, nuestra única función es respaldarles que lleguen, que tengan el respaldo de su gobierno, que hagamos causa común, que seamos un equipo, y vamos a estar muy orgullosas y orgullosos de ver la bandera de México como invitado especial en el Festival de Annecy", enfatizó el secretario.

Por su parte, la directora general del Imcine, María Novaro Peñaloza, celebró la noticia: "El Imcine y todo México nos enorgullecemos de que la animación mexicana en toda su diversidad, de formatos, temas, técnicas y orígenes, sea honrada en el festival de animación más importante en el mundo, y que nuestras historias sirvan para expandir horizontes, conquistar nuevos públicos y fortalecer lazos".

En un mensaje en redes sociales, la secretaria Frausto Guerrero se congratuló por la noticia y dijo: "Desde la Secretaría de Cultura, a través del Imcine, apoyamos la creación cinematográfica nacional y la animación es parte fundamental de esta nueva era".

El Festival de Annecy es un evento que se realiza desde 1960 y que reúne a personas de todo el mundo dedicadas a la creación, producción y dirección de cine de animación.

En esta edición, a realizarse del 12 al 17 de junio de 2023, México no solo será el invitado de honor, también contará con siete películas en competencia en distintas secciones.

El evento, que se llevó a cabo en la sede de la SRE, reunió a miembros destacados de la industria de la animación y cinematografía del país. De forma remota, desde Francia, se unieron a la discusión miembros del equipo del Festival de Annecy.

La animación es una de las industrias más prometedoras dentro del circuito cultural, y en México hay mucho talento que promover. La promoción del cine de animación apoya y genera trabajos especializados y de alta paga en México, especialmente porque los animadores tienen las herramientas para continuar creciendo dentro de una economía global cada día más digital.

Además, esta ofrece la gran ventaja de llevar desde México al mundo las visiones de nuestra cultura, historia y única cosmovisión.

México llevará a Annecy un catálogo lleno de diversidad de animadores para promover a una nueva generación de vanguardia artística y promover al país como centro internacional de atracción de inversiones y talento.

De tal modo que de todo el mundo se reciban producciones que quieran trabajar con mexicanos y en México en el espectacular e infinito espacio creativo de la animación.

Programa del Festival de Annecy

Dentro de la Selección Oficial de Cortometrajes se encuentran Humo, de Rita Basulto, y la coproducción entre México y Argentina, Carne de Dios, de Patricio Plaza. Por su parte, I Can´t Go on Like This by Aria Covamonas from Planet Earth, dirigido por Aria Covamonas, forma parte de la sección Competencia de Cortometrajes Fuera de Límites.

En el caso de las películas K8, de Miguel Anaya, y la coproducción entre México y Canadá, Trasiego, de Amanda Woolrich, harán lo propio en la sección Cortometrajes Perspectivas.

También, como parte de la sección Competencia de Películas para Televisión, participa El show del Dr. Gecko "Sex Gender", de Marcos Almada; mientras que en la Competencia de Películas Comisionadas destaca la participación de la coproducción entre México y Estados Unidos, Common Seas "Blood Type: Plastic", dirigida por Diego Huacuja.

Además, se incluye un proyecto mexicano en la sección de Work In Progress titulado Frankelda y el príncipe de los sustos, dirigido por Roy Ambriz y Arturo Ambriz; así como A Mutt´s Tale, de Bruce Morris y Alejandra García Peña.

De manera paralela, se presentarán nueve programas especiales conformados por un total de 88 cortometrajes mexicanos, 39 de estos dirigidos por mujeres y son 29 producidos por el Imcine.

La curaduría de estos fue realizada por un grupo de programación conformado por 7 profesionistas de la animación mexicana: Sofía Carrillo, Ana Cruz, Lucía Cavalchini, Tania de León Young, Lourdes Villagómez, Christian Bermejo y Jordi Iñesta.

Cabe destacar que algunos de los cortometrajes de esta retrospectiva fueron digitalizados por la Filmoteca de la UNAM y subtitulados por el Imcine para ser exhibidos en el territorio francés.

Se trata de La persecución de Pancho Villa (1978), del Grupo Cine Sur; El compa Clodomiro y el capitalismo (1981), del Grupo Cine Sur; Juárez (1972), de Juan Ramón Arana; Paco Perico en Premier (1935), de Alfonso Vergara Andrade; Crónicas del Caribe (1982), de Emilio Watanabe y Francisco López, y Y si eres mujer (1977), de Guadalupe Sánchez Sosa.

Cada uno de los programas especiales abordará una temática diferente y ofrecerá una mirada a distintos aspectos de la cultura y la vida en México. Estos programas son:

Arqueología Animada Mexicana. Incluye siete cortometrajes y presenta una retrospectiva histórica del cine mexicano de animación producido entre 1935 y 1982. Se realiza en colaboración con la Filmoteca de la UNAM y el Imcine. Escuela de Guadalajara. Se compone de ocho cortometrajes, mismos que ofrecen una muestra del trabajo y talento de las y los animadores originarios de Guadalajara, Jalisco. Nuevas Voces. Se trata de una selección de 13 cortometrajes de animadores emergentes, quienes han recibido formación especializada en carreras de animación, provenientes de escuelas en México y el extranjero. Urbano y suburbano. Se conforma por 13 cortometrajes que narran historias sobre los habitantes y la vida en tres grandes ciudades mexicanas: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Televisión Mexicana. Integrado por seis cortometrajes producidos por México para cadenas de televisión internacionales. El programa incluye desde títulos recientes hasta un episodio de la primera serie de animación hecha en México en 1972. Niños creciendo en México. Este programa se compone de 12 cortometrajes, los cuales ofrecen una mirada sobre la niñez mexicana, así como de la multiculturalidad del entorno en el habitan. Surrealidades: Imagen Poética. Incluye once cortometrajes que exploran la diversidad del medio de la animación y rinden homenaje a las y los artistas experimentales que han cuestionado las narrativas establecidas. Las historias no contadas. Programa conformado por 14 cortometrajes que demuestran el compromiso de la animación mexicana para denunciar violencias estructurales, trabajos que reflejan injusticias sociales y cuentan historias menos conocidas. México en la Televisión de Hollywood. Incluye 4 cortometrajes de autores mexicanos que se han dado la oportunidad de crear, producir y dirigir sus propios programas para cadenas globales, inspirando a la nueva generación de talentos.

Además, este año el Festival de Annecy tendrá las siguientes personalidades mexicanas en el Jurado:

Jorge R. Gutierrez, director de la película El libro de la vida, quien también diseñó el póster oficial de esta edición del festival, será jurado en la categoría de Trabajos de realidad virtual.

Sofía Alexander, animadora conocida por su trabajo como productora ejecutiva y creadora del show Onyx Equinox, será jurado en la categoría de Largometrajes.

Estrella Araiza, directora general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, será jurado en la categoría de Películas comisionadas para televisión.

Además, el jurado de la sección "Perspectivas" contará con la participación de tres personas jóvenes residentes de Guadalajara que se dedican a la animación y que otorgarán el premio de la Ciudad de Annecy al cortometraje ganador.