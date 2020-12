Analizará AMLO permanencia de Cofece, IFT y organismos reguladores

Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador los órganos reguladores y autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) "no tiene ninguna funcional social", por ello se revisará su permanencia y operatividad, ya que los gastos que generan para el Gobierno Federal podría ser transformados en apoyos sociales.

"Si ahorramos tenemos más para apoyar a campesinos, maestros, médicos (...) Que le llegue más apoyo a la gente, que no nos quedemos nosotros con el presupuesto", comentó en el Salón de Tesorería.

El jefe del Ejecutivo Federal indicó que el gobierno que encabeza está realizando este tipo de acciones con la finalidad de que llegué más apoyo a la gente, "que no nos quedemos nosotros con el presupuesto, que no se quede el presupuesto en el gobierno, que no se burocratice todo y, que no se le pueda transferir recursos a la gente. Son procesos que debemos de seguir".

Aseguró que estos organismos autónomos son defendidos por quienes están en contra de su gobierno, al igual que los fideicomisos, pero representan la corrupción que se manejaba en los gobiernos anteriores.

"Es como el caso de los fideicomisos, hubo debate y todos defendiendo la corrupción. Que se iban a quedar sin las becas los científicos, los artistas, nadie se ha quedado sin su apoyo y nos ahorramos muchísimo dinero", comentó durante La Mañanera.

Recordó que la Consar durante años estuvo cobrando cuotas excesivas por el manejo de las Afores, "cobrando dos, hasta tres veces lo que se cobraba o lo que se cobra en otros países y la Consar de alcahueta, afectando a los trabajadores".

López Obrador dijo que se hará un análisis para ver la continuidad de estos organismos, ya que cada cada uno de ellos representan un gasto en sueldos de entre mil y dos millones de pesos.

En el caso de la Cofece, el Mandatario dijo que sus funcionarios de alto nivel estuvieron en contra de que sus sueldos, de 400 mil pesos al menos, fueran reducidos, por lo que presentaron amparos.

Insistió en que, como en el caso de los fideicomisos, cuando se planteó sus desaparición se generó polémica y debate, pero ha quedado demostrado que ni artistas ni científicos se han quedado sin apoyo.

"Nadie se ha quedado sin su apoyo y nos ahorramos muchísimo dinero. Nada más en Conacyt, más de 90 fideicomisos y cada fideicomiso un aparato administrativo", expresó.