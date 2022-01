Analiza Salud uso de píldora Paxlovid contra COVID-19

El jefe del Ejecutivo reiteró que el Gobierno Federal cuenta con suficientes vacunas para seguir inmunizando a la población.

"Es importante informar que sí tenemos vacunas suficientes para refuerzos, decirle eso a la gente".

Por lo que invitó a los adultos mayores a aplicarse la tercera vacuna como refuerzo y exhortó a aquellos que aún no se han vacunado a hacerlo a la brevedad, como medida de protección ante el virus.

Informó que se realizó un pago de 160 millones de dólares para poder contar con vacunas contra el SARS-Cov-2 hasta el mes de julio de este 2022.

"Tenemos todo lo que se requiere para el refuerzo, solo con Covax son 50 millones de dosis, que ya pagamos (...) se pagaron 160 millones de dólares adelanto, entonces no hay problema de falta de vacuna, entonces vamos a seguir avanzando con los maestros, con los médicos", indicó.

En primer trimestre del 2022 llegará Abdala a México

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, reveló que, para el primer trimestre del año, México agregará a su portafolio de vacunas la de origen cubano, llamada Abdala, la cual ya cuenta con la certificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Indicó que la aprobación de dicho biológico anticovid se da luego de analizar su calidad, su efectividad y su eficiencia; mismo método que marcan otros organismos de índole internacional, como la FDA

"Cofepris actuó como siempre, esto que quede claro, con una calidad de su nueva gestión, es un nuevo Cofepris, que para los mexicanos es motivo de orgullo, incorporándose a lo que ejemplifica la FDA, y México está en ese nivel para certificar esa vacuna, lo hizo antes que otros países, se presentaron todos los elementos para determinar su calidad, su efectividad y su eficiencia, los pasó y, por lo tanto, México como primer país ha aprobado con la calidad y con las características que se requiere".

El funcionario indicó que Cuba determinará bajo qué modalidad hará llegar su biológico a México: si en venta o por medio de donación.

"La decisión no es nuestra, es de Cuba, para ver cómo va a manejar la aplicación de esta vacuna o cómo lo va a compartir, seguramente con México va a tener este acercamiento, lo tenemos en otras áreas de medicamentos ", comentó a esta casa editorial.

En este sentido, el presidente López Obrador lamentó la polémica que se ha generado en torno a la aprobación de Abdala en México, pues aseveró que tuvo una investigación seria.

"Llegué a leer un twitter que decía, prefiero inyectarme ácido muriático que vacunarme con esta vacuna... tuvo procesos de investigación serios, realizados en cuba que tienen además calidad en lo que se relaciona con la medicina, además nuestros laboratorios, el Cofepris es una institución que está dirigida por científicos serios, responsables, fueron los que emiten esta autorización".

Gatell "se siente mal" y no acude a La Mañanera

Cabe destacar que este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no asistió a La Mañanera, debido a una gripa simple, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al iniciar la conferencia de este martes, dijo que el encargado de la emergencia sanitaria en México presenta catarro y tos, sin embargo, negó que el funcionario esté contagiado nuevamente de Covid-19.

"Hugo no está ahora porque se siente un poco mal y queremos que descanse y que esté bien, lo deseamos porque es un servidor público de primer orden, que nos ha ayudado muchísimo, entonces, no es nada grave, es una gripa", aseguró.

¿Es Covid?, se le cuestionó.

"No, no, no, ya después se va a saber qué lo que tiene, pero para que no haya especulaciones. De todas maneras, las van a haber porque sería muy aburrida la vida sin ese tipo de comentarios", comentó.