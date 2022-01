Y es que a través de un video que compartió en su canal de YouTube, el actor afirmó que la periodista Anabel Hernández "se atrevió a decir que yo soy socio de los narcos", información que de acuerdo al actor es mentira, por lo que amenazó con demandarla "es una especuladora, viene diciendo mentiras para lograr publicidad... Dice usted en su p*t* libro de mi*rd*, que yo soy socio y gano dinero con los capos... va a tener que comprobarlo ante un juez".

La escritora, por su parte, le pidió a García corroborar la información: "Desde la salida del libro en diversos pronunciamientos el actor Andrés García ha aceptado y corroborado el contenido en lo que se refiere a su persona. En su más reciente video vuelve a confirmar lo investigado por la autora sobre sus encuentros con integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva, pero extrañamente añade señalamientos que no corresponden a los escrito por Anabel Hernández.

"Por ejemplo, en el libro jamás se menciona que el actor haya tenido negocios con narcotraficantes ni que sea socio de ellos. Le hacemos una cordial invitación a leer Emma y las otras señoras del narco y revisar por si mismo lo que sí está escrito... Esta casa editorial lamenta profundamente el lenguaje que el actor Andrés García ha empleado para referirse a una mujer que es una de las mejores periodistas de mayor prestigio en México".

¿Qué dijo Andrés García?

El actor estalló contra la escritora, y a través de un video que dura aproximadamente 24 minutos, aseguró que aunque sí conoce a integrante de grupos del crimen organizado, no tiene una relación de negocios con ellos: "Se dio el lujo de decir que yo soy socio de los narcos, sí conozco a casi todos los narcos y algunos son unos caballeros, la mayoría, no como ella. ¿Por qué? porque soy una persona pública y se acerca mucha todos los días para conversar conmigo, para conocerme y es mi trabajo ser amable y contestarle al público, sean quienes sean, no me voy a poner a preguntarle 'oiga a qué se dedica, para ver si puedo hablar con usted porque sino está p*nd*j* va a decir que usted es un asesino y yo tengo tratos con asesinos".

"Es una especuladora, es una trepadora, viene diciendo mentiras, quiere lograr publicidad... Dice usted que yo he sido socio y he ganado dinero con los capos, yo conozco a casi todos, pero de ahí a que yo haya ganado dinero con ellos, que lo compruebe, porque la voy a demandar".

